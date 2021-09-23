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Bakan Karaismailoğlu Kızılcahamam esnafını ziyaret etti

AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Güncel
Bakan Karaismailoğlu Kızılcahamam esnafını ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kızılcahamam programı kapsamında ziyarette bulunduğu esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kızılcahamam programı kapsamında ziyarette bulunduğu esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Karaismailoğlu, Kızılcahamam Hastanesi Farklı Seviyeli Kavşağı'nın açılış töreninin ardından Kızılcahamam Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Acar'dan ilçedeki yatırımlar ve projelere ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra ilçe merkezinde faaliyet gösteren eczane, restoran, berber, bıçakçı, kuyumcu esnafı ile yöresel ürünlerin satışının yapıldığı dükkanları ziyaret eden Karaismailoğlu, sorunları dinledi, yeni açılan kavşakla ilgili esnafın görüşlerini ve taleplerini sordu.

Ünsal Eczanesi sahibi Feridun Ünsal, Bakan Karaismailoğlu'na ilçeye getirdikleri yatırımlar için teşekkür ederek, "Hastaneye geliş gidişlerde vatandaşlara çok büyük kolaylık sağlayacak. Bölge esnafı olarak birçok kazaya, can kayıplarına şahit oluyorduk. Bu kavşağın yapılması bu sorunların önüne geçti." dedi.

Bölgedeki bazı yollarda kavşak yapımı için de önerilerde bulunan Ünsal, Bakanlık tarafından hayata geçirilen Çerkeş Tüneli'nin de bölge halkına büyük katkısının olduğunu söyledi.

Bakan Karaismailoğlu da söz konusu projenin şehir içi ve şehirler arası trafiği birbirinden ayırdığına dikkati çekerek, böylelikle hem ilçenin trafiğinin rahatladığını hem de olası kazaların önüne geçildiğini bildirdi. Karaismailoğlu, "Kızılcahamam'ın hak ettiği bir projeydi, bunu da tamamladık." diye konuştu.

Esnafla görüşmesinin ardından Kızılcahamam Kaymakamlığını ve AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığını ziyaret eden Karaismailoğlu, nisan ayında yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı'nın yerine inşası süren yeni Kızılcahamam Kasaplar ve Manavlar Çarşısı inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Karaismailoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde 2 oğlunu ve 1 damadını şehit veren Muzaffer Gülşen'e de ziyarette bulundu. Gülşen, Bakan Karaismailoğlu'na şehit oğlu Hakan Gülşen'in tespihini hediye etti.

AA / Merve Özlem Çakır - Son Dakika Haberleri
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