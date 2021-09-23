Bakan Karaismailoğlu, Kızılcahamam'da şehit ailesini ziyaret etti - Haberler
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Bakan Karaismailoğlu, Kızılcahamam'da şehit ailesini ziyaret etti

AA / Osman Karaslan - Haberler | Güncel
Bakan Karaismailoğlu, Kızılcahamam'da şehit ailesini ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde 3 evlatları şehit düşen Gülşen ailesine ziyarette bulundu.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde 3 evlatları şehit düşen Gülşen ailesine ziyarette bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Kızılcahamam programı kapsamında, 2 oğlu ile damadı şehit olan Muzzaffer Gülşen ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Ziyarette Karaismailoğlu'na Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, milletvekilleri ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar eşlik etti.

Bakan Karaismailoğlu, şehit annesi Muzaffer Gülşen'e Türk bayrağı ile Kuran-ı Kerim verdi.

Muzaffer Gülşen ise Bakan Karaismailoğlu'na, şehit olan oğlu Hakan Gülşen'den hatıra tespihi hediye etti.

AA / Osman Karaslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bakan Karaismailoğlu, Kızılcahamam'da şehit ailesini ziyaret etti - Haberler
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