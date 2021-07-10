Bakan Karaismailoğlu, Kırkgöz Köprüsü'nde incelemede bulundu
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Bakan Karaismailoğlu, Kırkgöz Köprüsü'nde incelemede bulundu

Bakan Karaismailoğlu, Kırkgöz Köprüsü'nde incelemede bulundu
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki tarihi Kırkgöz Köprüsü'nde incelemede bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki tarihi Kırkgöz Köprüsü'nde incelemede bulundu.

Karaismailoğlu, incelemenin ardından burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlığının Afyonkarahisar'da devam eden yatırımlarıyla ilgili önemli toplantılar yaptığını söyledi.

Tarihi Kırkgöz Köprüsü'nde bulunduklarını dile getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki bütün tarihi köprüler de Karayolları Genel Müdürlüğümüzün uhdesinde. Hepsini tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmak adına yeniden ihya edip yaşama kazandırmaya çalışıyoruz. Kırkgöz Köprüsü de bu tarihi köprülerden en önemlilerinden bir tanesi. İnşallah, burada restorasyon çalışmaları için bir proje çalışması yapıyoruz. Proje çalışması bittiğinde yine Kültür Varlıkları Kurullarının denetiminde ve kontrolünde onaylandıktan sonra burada restorasyon çalışmalarına başlayacağız. İnşallah, burayı gerçek tarihindeki görünümüne kavuşturmak için önemli bir çalışmaya da imza atacağız."

Karaismailoğlu, tarihi köprülere sahip çıkmaya önem verdiklerini vurgulayarak, "Dünyanın en önemli ve teknolojik işleri yapan bir bakanlık. Bir taraftan dünyanın en teknolojik işlerini yapıyoruz. Bir taraftan da binlerce yıllık ülkemize hizmet etmiş köprülerimize sahip çıkıyoruz. İnşallah, bunları yeniden ihya ederek ülkemize, vatandaşlarımıza ve turizme kazandıracağız. Bu tür çalışmalara önem verdiğimiz için de titizlikle takip edeceğiz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, daha sonra İhsaniye ilçesindeki Emre Gölü etrafında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün onayıyla başlatılan sıcak hava balonu işletmesini ziyaret etti.

Buradaki ziyaretinin ardından Ayazini köyüne geçen Karaismailoğlu, bölgedeki oyma kaya yerleşimlerini ve sokak sağlıklaştırma projesini inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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