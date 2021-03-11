Bakan Karaismailoğlu, Kırıkkale'de hızlı tren tüneli inşaatında incelemede bulundu
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Bakan Karaismailoğlu, Kırıkkale'de hızlı tren tüneli inşaatında incelemede bulundu

11.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:53
Bakan Karaismailoğlu, Kırıkkale'de hızlı tren tüneli inşaatında incelemede bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Kırıkkale'deki tünel inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerle görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Kırıkkale'deki tünel inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerle görüştü.

Yahşihan ilçesindeki hızlı tren şantiyesini ziyaret eden Karaismailoğlu'na, basın kapalı gerçekleşen programda yetkililerce brifing verildi.

Karaismailoğlu, daha sonra beraberindekilerle Bedesten köyü mevkisindeki T-15 hızlı tren tünel inşaatına geçti.

Tünel içerisindeki çalışmaları inceleyen Karaismailoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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