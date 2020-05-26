Bakan Karaismailoğlu: "Kesintisiz iletişim için kurumlarımız sürekli teyakkuz halinde"
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Bakan Karaismailoğlu: "Kesintisiz iletişim için kurumlarımız sürekli teyakkuz halinde"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kesintisiz iletişim için kurumların sürekli teyakkuz halinde olduğunu ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu:
26.05.2020 19:57 | Son Güncelleme: 26.05.2020 19:57

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kesintisiz iletişim için kurumların sürekli teyakkuz halinde olduğunu ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bayramın ilk günü yaşanan kısmi iletişim problemlerinin tekrar etmemesi için, gereken tüm adımların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından atıldığını belirtti.

Karaismailoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kesintisiz iletişim için kurumlarımız sürekli teyakkuz halinde. Dünyada bu alanda lider ülkeler arasındayız. Bayramın ilk günü yaşanan kısmi iletişim problemlerinin tekrar etmemesi için, atılması gereken tüm adımlar @BTKKurumsal

tarafından atılmaktadır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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