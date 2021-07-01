Bakan Karaismailoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Saparbekuly'u makamında kabul etti
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Bakan Karaismailoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Saparbekuly'u makamında kabul etti

Bakan Karaismailoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Saparbekuly'u makamında kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "4 bin adet ilave transit geçiş belgesi Nur-Sultan Türk Büyükelçiliğine teslim edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "4 bin adet ilave transit geçiş belgesi Nur-Sultan Türk Büyükelçiliğine teslim edilecek. Bu karardan memnuniyet duyuyoruz fakat ilave geçiş belgesi ihtiyacı yine olacaktır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'u makamında kabul etti. Toplantıda iki ülke arası Karayolu Taşımacılığında yaşanan sorunlar ele alınırken; 4 bin adet ilave transit geçiş belgesinin Türk Büyükelçiliğine teslim edileceği bildirildi. Toplantı sonunda Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısının en kısa sürede yapılması konusunda da mutabık kalındı.

"İlave geçiş belgesi ihtiyacı yine olacaktır"

Transit geçiş belgesi müjdesi veren Bakan Karaismailoğlu, "4 bin adet ilave transit geçiş belgesi Nur-Sultan Türk Büyükelçiliğine teslim edilecek. Bu karardan memnuniyet duyuyoruz fakat ilave geçiş belgesi ihtiyacı yine olacaktır" dedi.

Karaismailoğlu ayrıca Türkiye'de Ağustos ayı içerisinde gerçekleşecek olan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Bakanlar Toplantısına Kazak mevkidaşı Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibut Atamkulov'u da davet etti. Karaismailoğlu, yüz yüze yapılacak olan ikili görüşmelerde iki kardeş ülkenin sorunlarının karşılıklı olarak daha iyi ele alınacağı sözlerine ekledi.

"İki kardeş ülke olarak sorunları diyalog ile çözeceğiz"

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibut Atamkulov'un selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Bakan Atamkulov'un Bakan Karaismailoğlu'nu Kazakistan'a davet ettiğini belirterek, 4 bin adet transit geçiş belgesinin Türk Büyükelçiliğine teslim edileceğini kaydetti. Büyükelçisi Saparbekuly ayrıca iki kardeş ülke olarak sorunların karşılıklı diyalog ile çözüleceğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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