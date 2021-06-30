Bakan Karaismailoğlu, Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly'u makamında kabul etti
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Bakan Karaismailoğlu, Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly'u makamında kabul etti

Bakan Karaismailoğlu, Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly'u makamında kabul etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'u makamında kabul etti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'u makamında kabul etti.

İki ülke arası kara yolu taşımacılığında yaşanan sorunların ele alındığı kabulde konuşan Bakan Karaismailoğlu, 4 bin adet ilave transit geçiş belgesinin Türk Büyükelçiliğine teslim edileceğini bildirdi. Karaismailoğlu, "4 bin adet ilave transit geçiş belgesi Nur-Sultan Türk Büyükelçiliğine teslim edilecek. Bu karardan memnuniyet duyuyoruz fakat ilave geçiş belgesi ihtiyacı yine olacaktır" dedi. Karaismailoğlu, Türkiye'de ağustos ayı içerisinde gerçekleşecek olan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) bakanlar toplantısına Kazak Mevkidaşı Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibut Atamkulov'u da davet etti. Karaismailoğlu, yüz yüze yapılacak olan ikili görüşmelerde iki kardeş ülkenin sorunlarının karşılıklı olarak daha iyi ele alınacağı sözlerine ekledi.

'İKİ KARDEŞ ÜLKE OLARAK SORUNLARI DİYALOG İLE ÇÖZECEĞİZ'

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibut Atamkulov'un selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Büyükelçi Saparbekuly ise, Bakan Atamkulov'un Bakan Karaismailoğlu'nu Kazakistan'a davet ettiğini belirterek, 4 bin adet transit geçiş belgesinin Türk Büyükelçiliğine teslim edileceğini kaydetti. Büyükelçisi Saparbekuly ayrıca iki kardeş ülke olarak sorunların karşılıklı diyalog ile çözüleceğini ifade etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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