Bakan Karaismailoğlu, Kazak mevkidaşı ile görüştü ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakanı Beibut Atamkulov ile telefonda görüştü.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakanı Beibut Atamkulov ile telefonda görüştü. İki bakanın, ulaştırma alanında iki ülke arasındaki ilişkilerin koronavirüs salgınından en az şekilde etkilenmesi ve ilişkilerin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi noktasında mutabakata vardığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Karaismailoğlu, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakanı Beibut Atamkulov ile ikili ilişkiler üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karaismailoğlu, telefon görüşmesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye olarak bir yandan hastalığın kontrol altına alınması için yoğun çaba gösterirken, diğer yandan da ekonominin salgın sürecinden en az zararla etkilenmesi için çalıştıklarını vurguladı. Hastalığın yayılmasını önlemek için alınan sağlık tedbirlerinin sonuçlarını görmeye başladıklarını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, tedbirleri azaltmadan uluslararası ulaştırma faaliyetlerin devamını sağlamaya çabaladıklarını anlattı. Karaismailoğlu, "İlgili diğer bakanlıklarımızla koordineli şekilde bazı tedbirleri hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Köklü bir geçmişe dayanan ve kardeşlik ilişkimiz olan Kazakistan ile ikili ilişkilerimize büyük önem atfettiğimiz malumlarıdır. Bu çerçevede, ulaştırma alanındaki ilişkilerimizin koronavirüs salgınından en az şekilde etkilenmesi amacıyla elimizden gelen tüm çabayı göstermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim" dedi. Görüşmede, Kazakistan ile Türkiye arasındaki işbirliklerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında istikrarlı bir şekilde sürdürülmesinin önemine işaret edilerek ilişkilerin karşılıklı olarak geliştirilmesi yönünde mutabakata varıldı.

ANKARA, -

Kaynak: DHA