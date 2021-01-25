Bakan Karaismailoğlu, kaçırılan vatandaşları korsanların elinden en kısa zamanda kurtaracaklarını bildirdi
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Bakan Karaismailoğlu, kaçırılan vatandaşları korsanların elinden en kısa zamanda kurtaracaklarını bildirdi

25.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:08
Bakan Karaismailoğlu, kaçırılan vatandaşları korsanların elinden en kısa zamanda kurtaracaklarını bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken deniz korsanlarının saldırısına uğrayan gemiyle ilgili olarak "Konu ilk saatlerden itibaren takibimizde.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken deniz korsanlarının saldırısına uğrayan gemiyle ilgili olarak "Konu ilk saatlerden itibaren takibimizde. En kısa zamanda bu haydutların elinden bu vatandaşlarımızı kurtaracağız." dedi.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Sinop'a gelen Bakan Karaismailoğlu, Valilik ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Korsanlar tarafından alıkonulan gemiciler arasından bulunan Sinoplu Vedat Aksan'ın babası Murat Aksan ile bir görüşme yaptıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, Türk devletinin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu söyledi.

"Murat amca ile oğlunu en kısa zamanda buluşturacağız inşallah." diyen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Konu ilk saatlerden itibaren takibimizde. İnşallah en kısa zamanda çözmeyi ümit ediyoruz. Onunla ilgili birçok derin çalışmalarımız var. Dışişleri Bakanlığımız ile sürekli görüşme halindeyiz. İnşallah evladımızı en kısa zamanda Murat amcaya kavuşturma amacındayız. Türk devleti her zaman onların yanındadır. En kısa zamanda bu haydutların elinden bu vatandaşlarımızı kurtaracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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