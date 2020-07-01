Bakan Karaismailoğlu Kabotaj Bayramı'nı kutladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kabotaj Kanunu'nun kabul edilişinin 94'üncü yılını kutlayarak, Türkiye'nin denizcilikte çok önemli işlere imza attığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kabotaj Kanunu'nun kabul edilişinin 94'üncü yılını kutlayarak, Türkiye'nin denizcilikte çok önemli işlere imza attığını söyledi. Özellikle son 18 yılda Türkiye'nin denizci kimliğini hatırlayacak adımların atıldığını belirten Karaismailoğlu, "Ülkemiz tersanelerinde farklı cinslerde ürettiğimiz yeni gemilerin 2020 yılı itibarıyla millilik oranı yüzde 40-60 arasında değişmektedir. Hedefimiz yeni inşa gemilerde yerlilik oranını yüzde 60-80 bandına yükseltmektir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin karasuları ve limanları arasında deniz taşımacılığı haklarını yabancıların kontrolünden kurtararak, bu hakları yalnızca Türk gemi ve vatandaşlarına tanıyan Kabotaj Kanunu'nun kabul edilişinin 94'üncü yılını kutladı. Kabotaj hakkının Cumhuriyetin kuruluşundan sonra elde edilen en önemli başarılardan biri olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, 1926 yılında çıkarılan Kabotaj Kanunu ile birlikte Türkiye'nin karasularında egemenlik ve bağımsızlığının ilan edilmiş olduğunun altını çizdi. Denizcilik sektörünün bu kanun ile birlikte güçlenerek, Türkiye'nin ekonomik alandaki kalkınmasına çok önemli katkılarda bulunduğunu ve uluslararası platformda değerli atılımlar gerçekleştirdiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Denizciliğe gereken önceliği vermek, deniz kaynaklarından en verimli şekilde yararlanabilmek, bu alandaki rekabet gücümüzün ve etkinliğimizin artırılması bakımından da büyük önem taşımaktadır. Bu şuurla, denizciliğimizi milli ülkü haline getirdik ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 18 yıllık süreçte bu alanda önemli başarılar elde ettik" dedi.

"DIŞ TİCARETİN YÜZDE 90'I DENİZYOLU İLE YAPILIYOR"

Dış ticari taşımacılığın yaklaşık yüzde 90'ının denizyolu ile yapıldığını ve Gayri Safi Milli Hasıla'daki (GSMH) payının 18,4 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Ekonomide yakalanan istikrar, denizcilik sektöründe de kendini göstermiş ve denizciliğin birçok alanında önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir. Son dönemlerde denizciliğimizin her alanında kayda değer bir artış meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Limanlarda elleçlenen yük miktarının 2003 yılında 190 milyon ton iken, 2019 yılında 484 milyon tona çıktığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, aynı dönemde konteyner elleçleme sayısının da 4,5 kat artarak 11.5 milyona ulaştığını bildirdi. Kabotaj hattındaki yük taşımacılığının 56 milyon tona yükseldiğini, yolcu taşımacılığının ise 150 milyon yolcuyu aştığını belirten Karaismailoğlu, kabotajda, 13,5 milyon aracın taşındığını anlattı.

"GEMİ SACI YÜZDE 100 YERLİ KAYNAKLARDAN İMAL EDİLECEK"

Türkiye'nin gemi adamı yetiştirmede de dünya için önemli bir kaynak olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, uluslararası standartlarda eğitim veren ve Bakanlık tarafından akredite edilmiş 103 eğitim kurumu ve dünya denizlerindeki gemilerde hizmet etmeye hazır 133 bin 721 aktif gemi adamı olduğunun altını çizdi. Ayrıca tersanelerin de gelişimine bakıldığında 18 yılda önemli gelişmelerin yaşandığının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, 2002 yılında 37 olan tersane sayısının 83'e, yıllık üretim kapasitesinin ise 550 bin dedveyt tondan 4,53 milyon dedveyt tona yükseldiğini açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yerlilik oranımızın da yükseldiği görülmektedir. Türkiye lüks yat imalatında dünya üçüncüsüdür. Ayrıca sektörün önümüzdeki süreçte gelişimini sürdürerek yeni istihdamlar sağlayabileceğine inanıyoruz. Türkiye, gemi söküm endüstrisinde 2019 yılındaki 1,1 milyon groston hacmiyle dünya genelinde yüzde 8,3'lük pay sahibi olup, Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer almaktadır. Ülkemiz tersanelerinde farklı cinslerde ürettiğimiz yeni gemilerin 2020 yılı itibarıyla millilik oranı yüzde 40-60 arasında değişmektedir. Yerlilik oranını arttırmaya yönelik olarak gemi sacını yüzde 100 yerli kaynaklardan imal etmeye yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir. Hedefimiz yeni inşa gemilerde yerlilik oranını yüzde 60-80 bandına yükseltmektir."

"MARMARA DENİZİ'NİN TAMAMI GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KAPSAMINA ALINIYOR"

Konteyner taşımacılığının dünyada diğer taşımacılık türlerinin önüne geçtiğini ve bu eğilimin sürmesinin beklendiğini anlatan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'deki mevcut liman yatırımlarının kapasitesinin bu talebe cevap verse de kombine taşımacılık anlamında gerekli mesafenin henüz katedilmediğini ifade ederek, Filyos ve Kuzey Ege gibi dev limanlarla Türkiye'nin bu alandaki gücünü artıracaklarını vurguladı. Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'ni bir adım daha ileriye taşıyarak Marmara Denizi'nin tamamının gemi trafik hizmetleri kapsamına alınması amacıyla çalışmalara da başladıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Mevcut sisteme ilave edilecek 5 adet trafik gözetleme istasyonu vasıtası ile iki yeni hizmet sahası daha oluşturulacaktır. Yapılan bu çalışma ile Türk Boğazlarının tamamını kapsayan bir gemi trafik hizmetleri sistemine sahip olacağız. Sistemin kontrol ve yönetimi, Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde bulunan Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi'mizde kurulacak bir birim tarafından sağlanacaktır" diye konuştu.

"TÜRKİYE DENİZCİLİĞE VERİLECEK ÖNEM ÖLÇÜSÜNDE BÜYÜYECEKTİR"

2023 vizyonu çerçevesinde liman yatırımlarını bütüncül bir bakış açısıyla koordine ederek çevreye duyarlı ve sürdürülebilir liman uygulamalarının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, liman alt yapılarının verimi ve hizmet kalitesinin belirli bir seviyenin üzerinde tutulması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ilgili kurumların koordine edilmesi suretiyle gerekli tedbirlerin de alındığını kaydetti. Karaismailoğlu, "Ülkemizin denizlerde sahip olduğu bu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek, dünya denizciliğinde hak ettiğimiz yeri almamız hepimizin ortak dileğidir. Unutmayalım ki denize ve denizciliğe verilecek önem ölçüsünde Türkiye Cumhuriyeti büyüyecek ve güçlenecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE ROTA 'TAM YOL İLERİ'"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sektöre olan yakın ilgi, destek ve geleceğe yön verecek öngörüleri sayesinde denizcilikte hatırı sayılır bir ilerleme sağladıklarına dikkat çeken, Türkiye'nin sektöre yön veren bir değer konumuna gelebilmesi ve daha güçlü Türkiye hedefine ulaşılabilmesi için var güçleri ile çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'nin her alanda olduğu gibi denizcilik sektöründe de rotası 'tam yol ileri. Ülkemizin sektöre gönül ve emek veren arkadaşlarımızla hedeflerine çok daha süratle ilerleyeceğine inanıyorum" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA