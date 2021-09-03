Bakan Karaismailoğlu, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi Törene katılan vatandaşlar RİZE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu.