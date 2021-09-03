Bakan Karaismailoğlu, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu
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Bakan Karaismailoğlu, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi Törene katılan vatandaşlar RİZE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi

Törene katılan vatandaşlar RİZE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu
Bakan Karaismailoğlu, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu
Bakan Karaismailoğlu, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu
Bakan Karaismailoğlu, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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Bakan Karaismailoğlu, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu - Haberler
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