Bakan Karaismailoğlu: "İstanbul Havalimanı, karayolu ve demiryolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir suyolu olacak Kanal istanbul...
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Bakan Karaismailoğlu: "İstanbul Havalimanı, karayolu ve demiryolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir suyolu olacak Kanal istanbul...

13.12.2020 20:25 | Son Güncelleme: 13.12.2020 20:29
Bakan Karaismailoğlu:

Bakan Karaismailoğlu: "İstanbul Havalimanı, karayolu ve demiryolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir suyolu olacak Kanal istanbul (İstanbul Kanalı), bir dünya projesidir.

Bakan Karaismailoğlu: "İstanbul Havalimanı, karayolu ve demiryolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir suyolu olacak Kanal istanbul (İstanbul Kanalı), bir dünya projesidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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