Bakan Karaismailoğlu: "İstanbul Havalimanı, karayolu ve demiryolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir suyolu olacak Kanal istanbul...

Bakan Karaismailoğlu: "İstanbul Havalimanı, karayolu ve demiryolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir suyolu olacak Kanal istanbul (İstanbul Kanalı), bir dünya projesidir.