Bakan Karaismailoğlu: "İstanbul Havalimanı, karayolu ve demiryolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir suyolu olacak Kanal istanbul...
13.12.2020 20:25 | Son Güncelleme: 13.12.2020 20:29
Bakan Karaismailoğlu: "İstanbul Havalimanı, karayolu ve demiryolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir suyolu olacak Kanal istanbul (İstanbul Kanalı), bir dünya projesidir.
Bakan Karaismailoğlu: "İstanbul Havalimanı, karayolu ve demiryolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir suyolu olacak Kanal istanbul (İstanbul Kanalı), bir dünya projesidir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı