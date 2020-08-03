Bakan Karaismailoğlu: İstanbul-Edirne 1 saat 20 dakikaya düşecek (1)
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Bakan Karaismailoğlu: İstanbul-Edirne 1 saat 20 dakikaya düşecek (1)

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul-Edirne 1 saat 20 dakikaya düşecekULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi'nin sürdüğünü belirterek, "62 kilometresi Kırklareli'den geçen 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı - Kapıkule Hızlı Tren Projesi'ni...

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul-Edirne 1 saat 20 dakikaya düşecek (1)
03.08.2020 21:26 | Son Güncelleme: 03.08.2020 21:29

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul-Edirne 1 saat 20 dakikaya düşecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi'nin sürdüğünü belirterek, "62 kilometresi Kırklareli'den geçen 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı - Kapıkule Hızlı Tren Projesi'ni ise Kırklareli'nin İpekyolu güzergahının önemli merkezlerinden biri haline getiriyoruz. Bu proje kapsamında Kırklareli'de Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran istasyonlarımızı kuracağız. Projenin tamamlanmasıyla hat kapasitesi 4 kat artacak. Halkalı - Kapıkule - Edirne arası yolculuk süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düşecek" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırklareli'de, 71 kilometrelik Kırklareli-Tekirdağ'ın Saray ilçesi karayolunun temel atma törenini katıldı. Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde düzenlenen temel atma törenine Bakan Karaismailoğlu, Vali Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, davetliler katıldı.Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, en büyük dileklerinin vatandaşın desteği ve hayır duası ile daha pek çok işi başarmak ve gelecekte evlatlara daha geniş, daha zengin, daha güzel bir ülke bırakmak olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, şöyle dedi: "Bizlerle ve yaptıklarımızla iftihar etsinler, örnek alsınlar ve inşallah daha büyük işler yapacak gücü kendilerinde bulsunlar. Kadim tarihi, kültürel dokusu ve eşsiz doğal güzellikleriyle Trakya'nın saklı cenneti Kırklareli'miz özellikle tarıma dayalı sanayinin hızla geliştiği bir merkezimiz. Elbette Kırklareli'miz büyürken, ihtiyaçları da artıyor. Biz de bunun farkındayız ve Kırklareli'nin büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yeni projeler üretiyoruz. Bugün de Kırklareli'mize iki büyük bayram müjdesiyle geldik. Şu anda Saray -Kırklareli yolunun temelini atıp, ardından da, Edirne - Kırklareli yolunun 11 kilometrelik kısmını bölünmüş yol olarak hizmete alacağız. Temelini atacağımız Kırklareli - Saray üzerinden bir başka tarım ve sanayi kentimiz Tekirdağ'a bağlayan Saray - Kırklareli yolunun uzunluğu 71 kilometre. 11 kilometrelik Kırklareli şehir geçişinin üst yapı iyileştirmesiyle birlikte Çakıllı, Vize ve Pınarhisar çevreyollarının dahil olduğu 27,5 kilometrelik kesim bölünmüş yol, kalan 43,6 kilometrelik kesim ise tek yol standartlanacak. 185 metre uzunluğunda 4 adet köprünün de yer aldığı 7,5 kilometrelik Pınarhisar çevre yolunu 2021 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Projenin tamamını ise 2022 yılı içerisinde bitirmeyi hedefledik. Böylelikle; bu hat üzerinde daha güvenli ve konforlu bir ulaşım tahsis edilecek, ulaşım süresi 78 dakikadan 45 dakikaya düşecek. Saray, Vize, Pınarhisar ilçeleri arasında ağır taşıt trafiği rahatlayacak, Saray - Kırklareli yolu Kırklareli ilinin Kuzey Batı'sından İstanbul Havalimanı ulaşımını da sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla, zamandan yıllık 78 milyon TL, akaryakıt tüketiminden ise yıllık 20 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 98 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon, Emisyon salınımında ise 8823 ton azalma olurken çevresel açıdan da yeni yolumuza katkılarını göreceğiz."İSTANBUL-EDİRNE, 1 SAAT 20 DAKİKAYA DÜŞECEKBakanlığının Kırklareli'ne yaptığı yatırımları anlatan Karaismailoğlu, "Son 18 yılda adeta Kırklareli'mizin kaderini değiştirecek büyük projelere imza attık. Geriye baktığımızda Kırklareli ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 2 milyar 337 milyon lira yatırım yaptık. Kırklareli'yi Edirne, Tekirdağ ve İstanbul'a bölünmüş yol ile bağlıyoruz. 2003 yılında 77 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 224 kilometreye çıkardık. Kırklareli demir yolu altyapısı için de çok önemli yatırımlar yaptık. Halkalı - Hudut hattı, Halkalı - Çerkezköy - Seyitler arası 60 kilometre, İstanbul - Demirköprü - Pehlivanköy - Kapıkule hattı, Pehlivanköy - Hudut, Demirköprü - Seyitler - Çerkezköy arası 218 kilometre ve Velimeşe - Hudut arası 140 kilometre demiryolu yenilemesi yaptık. 62 kilometresi Kırklareli'den geçen 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı - Kapıkule Hızlı Tren Projesi'ni ise Kırkareli'nin İpekyolu güzergahının önemli merkezlerinden biri haline getiriyoruz. Bu proje kapsamında Kırklareli'de Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran istasyonlarımızı kuracağız. Projenin tamamlanmasıyla hat kapasitesi 4 kat artacak. Halkalı - Kapıkule - Edirne arası yolculuk süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düşecek" dedi.Bakan Karaismailoğlu, yolları açarken, her köyü ulaşır hale getirirken, erişim altyapısını da unutmadıklarını belirterek, "2003 yılında 750 kilometre olan fiber optik kablo altyapısı uzunluğunu 3 bin 617 kilometreye çıkardık. Bundan 18 yıl önce geniş bant internet bile yokken Kırklareli bugün 302 bine yakın geniş bant abonesine ulaştı. Tüm dünyanın dikkatini çeken bu güçlü ulaştırma ve altyapı hamlesinin iki  önemli hedefi var.  Birincisi; ülkemizi Kuzey, Güney ve Doğu, Batı hattında dünya ticaretinin en önemli lojistik koridorlarından biri haline getirmek. Bu uluslararası konu, bizlerin ve gelecek nesillerin hayatlarına büyük bir ekonomik zenginlik olarak yansıyacaktır. İkincisi olarak, yaptığımız yollar, köprüler, demiryolları, hava limanları, birer mühendislik projesi oldukları kadar sosyo-ekonomik projeler. Memleketimizde güvenli ve dünya standartlarındaki yolları götürebildiğimiz her noktaya, yatırımcıların göz bebeği olmakta, vatandaşlarımız için istihdam olanakları doğmakta ve turizm gelirleri artmakta. Diğer yandan ülkemizde sosyo - kültürel yaşam, okullar ve üniversiteler hep yollarla birlikte gelişiyor. Her bir yeni ulaştırma ve altyapı projesi bulunduğu bölgede, gençlerimizin yaşam kalitelerine gözle görülür katkılar sağlıyor. Daha iyi bir geleceğe kavuşabilmek için fırsat eşitliği sağlıyor. İnşallah Kırklareli'mizde de attığımız her adım ve tamamlanan projelerimiz de sanayi, turizm, ticaret, istihdam ve sosyal yaşam bakımından imkanları kat ve kat arttıracak.  Kırklareli'nin gelişmesi ve kalkınması için yaptığımız işlerin sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl için koyduğumuz hedeflere ulaştığımızda hep birlikte gururlanacağız. Kırklareli'nin, ülkemizin bütünsel kalkınma hedefleri için de aldığı ayrıcalıklı yere bakarak, iftihar edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, törenle temelin atılmasının ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i makamında ziyaret etti. Bilgin, Karaismailoğlu'na hediye takdiminde bulundu.


Kaynak: DHA

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