Bakan Karaismailoğlu: Her alanda güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünya ekonomisi en büyük ülkeler arasına yerleşmek için can başla çalıştıklarını belirterek, her alanda güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi için mücadele ettiklerini ifade etti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Gediz-Abide Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bölgesinde lider, dünyada da ekonomisi en büyük ülkeler arasına yerleşmek için canla başla çalıştıklarını söyledi. "Bir gün Siirt'teyiz, bir gün İstanbul'dayız, bir gün Kütahya'dayız, bir gün Denizli'de, bir gün Erzurum'da" diyen Karaismailoğlu, vatandaşa hizmet noktasında harıl harıl çalıştıklarını, canla başla mücadele ettiklerini ifade etti. "VATANDAŞLARIN YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTECEK ÇALIŞMALARI HAYATA GEÇİRDİK" Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapımı devam eden Gediz-Abide Otoyolunun şantiyesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'yi bölgesinde lider, dünyada da ekonomisi en büyük ülkeler arasına yerleşmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde projelere devam ettiklerini, bir taraftan tarihe ve kültüre sahip çıkarken, diğer taraftan da vatandaşların yaşam standartlarını yükseltecek çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi. "ONLARCA YATIRIM PROJEMİZ SORUNSUZ DEVAM EDİYOR" Yürüttükleri projelerde, salgın tedbirlerini alarak yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "Projelerimizi tamamlamanın çabası içerisindeyiz. Bu da ülkemizin ve ekonomimizin ne kadar güçlü ve büyük olduğunun bir göstergesi. Onlarca projede hiçbir sıkıntı olmadan harıl harıl çalışıyoruz. Bölgemizde lider, dünyada da ekonomisi en büyük ülkeler arasına yerleşmek için canla başla çalışıyoruz. Bir gün Siirt'teyiz, bir gün İstanbul'dayız, bir gün Kütahya'dayız, bir gün Denizli'de, bir gün Erzurum'da… Vatandaşımıza hizmet noktasında harıl harıl canla başla çalışıyoruz. Ulaştırma, altyapı projeleri insan hayatına dokunduğu için çok önemli. Projelerimiz, yaptığımız yerlerde ve tamamlandığı yerlerde özellikle istihdama, ekonomiye, ticarete, tarıma ve turizme önemli derecede artılar sağlıyor." Bölgeyi ilgilendiren önemli projelerden birisi olan Aydın-Denizli Otoyolu'nun ihalesini yaptıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, "Dünya ölçeğinde büyük bir proje. Bu projeye gösterilen ilgi, ihaledeki yarışma ülkemize olan güvenin ve ekonomimizin gücünün bir göstergesi" dedi. Kütahya'da da farklı projelerle vatandaşlara hizmet etme çabası içinde olduklarını da kaydeden Bakan Karaismailoğlu, burada da devam eden projeleri bitirip halkın hizmetine açmak istediklerini ve yeni ihtiyaçlara göre projeler üretmek için gerekli adımları attıklarını kaydetti.