Bakan Karaismailoğlu: "Hedefimiz, yolcu taşımacılığında demir yolunun payını yüzde 4'e çıkarmak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2023 yılı itibarıyla demir yolunun payını yolcu taşımacılığında yüzde 4'e, yük taşımacılığında yüzde 10'lara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2023 yılı itibarıyla demir yolunun payını yolcu taşımacılığında yüzde 4'e, yük taşımacılığında yüzde 10'lara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bozüyük ilçesinde, Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamında yapımı devam eden Demirköy mevkisindeki T26 Tüneli'nin şantiyesinde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, şantiyelerde Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tavsiyeleri doğrultusunda bütün tedbirlerinin alındığını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, T26 Tüneli'nin 6 bin 800 metre uzunluğunda olduğunu, giriş çıkış yapılarıyla 8 bin 100 metrelik bir mesafede çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda Bozüyük-Bilecik arasında bulunan tünel bittiğinde 14 dakikalık bir zaman kazanılacağını anlatan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yollarında çok büyük bir devrim yaşandığını, yıllardır ihmal edilen bir konuda şu anda büyük özveriyle çalışıldığını kaydetti.

Demir yollarındaki çalışmalara değinen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Samsun ile Sivas arasında 400 kilometrelik bir hattı tamamen yeniledik. Burada 1930 yılında yapılmış bir hattın raylarını tamamen söktük; elektrikli, sinyalli hale getirdik ve işletmeye aldık. Yine Ankara-Sivas arasında çok hummalı bir çalışma var. İnşallah bu yıl içinde 400 kilometrelik yüksek hızlı tren hattımızı faaliyete sokmuş olacağız. Şu anda 1200 kilometrelik yüksek hızlı tren hattımızın çalışmaları devam ediyor, işletme halinde. Bütün hedefimiz, 2023 yılında bunu 5 bin 500 kilometreye çıkarmak. Böylece 17 bin 500 kilometrelik bir demir yolu hattına kavuşmuş olacağız. Demir yolu hatları bittiğinde, işletmeye alındığında çevresindeki trafik sıkışıklığını azaltıyor. Bunun yanında enerjide, tasarrufta ve yakıtta müthiş bir kazanım sağlanıyor. Yine yüksek hızlı tren hatları bulundukları, geçtikleri şehirlerde ekonomik ve sosyal anlamda çok büyük değişimlere neden oluyor."

Bakan Karaismailoğlu Türkiye'nin demir yollarında dünya ölçeğinde projeleri tamamladığını vurgulayarak, "Bütün hedefimiz, 2023 itibarıyla yolcu taşımacılığında demir yolunun payını yüzde 4'e, yük taşımacılığında yüzde 10'lara çıkarmak. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA