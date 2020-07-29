Bakan Karaismailoğlu: "Hedefimiz 2023 yılına 3 bin 500 kilometre demir yolu hattı ile girmek"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Karaismailoğlu: "Hedefimiz 2023 yılına 3 bin 500 kilometre demir yolu hattı ile girmek"

Bakan Karaismailoğlu: "Hedefimiz 2023 yılına 3 bin 500 kilometre demir yolu hattı ile girmek" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demiryolu konusunda ülkemizde çok büyük bir atılım içerisindeyiz.

29.07.2020 16:36 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:40

Bakan Karaismailoğlu: "Hedefimiz 2023 yılına 3 bin 500 kilometre demir yolu hattı ile girmek"

YOZGAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demiryolu konusunda ülkemizde çok büyük bir atılım içerisindeyiz. Hedefimiz 2023 yılına 3 bin 500 kilometre demir yolu hattı ile girmek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT Projesi Yerköy şantiyesinde incelemelerde bulunarak açıklamalarda bulundu. Bakan Adil Karaismailoğlu, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bulunan yüksek hızlı tren şantiyesinde brifing aldı. Bakan Karaismailoğlu, ilgili birim müdürleriyle yüksek hızlı tren çalışmalarını yerinde inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Ankara-Sivas YHT hattının inşallah bu yıl içerisinde bitmesi hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Hat bittiğinde 400 kilometrelik Ankara-Sivas hızlı tren 250 kilometre hızla kat edecek olup üzerine 8 tane istasyon var. İnşallah bu yıl içerisinde hizmet aldığımızda vatandaşlarımız, hızlı trenin konforundan ve yüksek standartlı tren yolu ulaşımından faydalanmış olacak. İnşallah bu konforu ülkemizde yaygınlaştırmak için bütün çabalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

"Karaman-Konya arası yüksek hızlı tren hattını tamamlamayı hedefliyoruz"

Bu yıl içerisinde Karaman-Konya arası yüksek hızlı tren hattını tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Karaismailoğlu, "Bir taraftan Mersin-Adana-Gaziantep hattımızda çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan Ankara-İzmir arasında çok yoğun bir çalışma var. Onları da bir taraftan bitirmeye çalışıyoruz. Bir de Bursa'yı Ankara-İstanbul YHT hattına bağlamanın hedefleri doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.

"Hava, kara, deniz ve demir yolu çalışmalarımız sürüyor"

YHT Ankara-İstanbul arasındaki Bilecik mevkiinde Doğançay tünellerinde çalışmaların devam etiğini de belirten Karaismailoğlu, "Buradaki Ankara-İstanbul hattındaki ulaşım süresini kısaltmak için çaba sarf ediyoruz. Ülkemizin 4 bir yanında karayolu, deniz, hava, demir yolu çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizim amacımız vatandaşlarımızın daha konforlu yüksek standartlarda yaşaması için. İnşallah bunları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Demiryolu konusunda ülkemizde çok büyük bir atılım içerisindeyiz. Hedefimiz 2023 yılına 3 bin 500 kilometre hızlı demir yolu hattı ile girmek. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de YHT hatlarımızı 5 bin 500 kim ye ulaştırma doğrultusunda yoğun bir çalışma sarf ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açıklamaların ardından hat bakım otobüsünü sürdü.

Bakan Karaismailoğlu: 'Hedefimiz 2023 yılına 3 bin 500 kilometre demir yolu hattı ile girmek'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Magazin
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Politika
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü 3. Sayfa
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Magazin
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı Ekonomi
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Yaşam
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Bilim Kurulu yüz yüze toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Bilim Kurulu yüz yüze toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
BDDK, Albaraka Türk'e 20,6 milyon TL'lik idari para cezası kesti
BDDK, Albaraka Türk'e 20,6 milyon TL'lik idari para cezası kesti
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı
Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu
Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Tuma Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Gülben Ergen Michael Jackson Seyfi Dursunoğlu
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Dha İzmir Ankara Bayram
Şu an buradasınız: Bakan Karaismailoğlu: "Hedefimiz 2023 yılına 3 bin 500 kilometre demir yolu hattı ile girmek" - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 16:41:58. #1.14#
title