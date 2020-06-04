Bakan Karaismailoğlu: Haziranda 40 ülkeye uçuş başlatılmasını planlıyoruz
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Bakan Karaismailoğlu: Haziranda 40 ülkeye uçuş başlatılmasını planlıyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak 40 ülkeye uçuşların başlatılmasının planlandığını, ilk uçuşların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar ve Yunanistan'a gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu: Haziranda 40 ülkeye uçuş başlatılmasını planlıyoruz
04.06.2020 14:24 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:24

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak 40 ülkeye uçuşların başlatılmasının planlandığını, ilk uçuşların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar ve Yunanistan'a gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması ile ilgili 15 ülke ile ön mutabakat yapıldığını belirtti. Karaismailoğlu, "Dış hat uçuşlar için 92 ülke ile iş birliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkeler ile uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz. Halihazırda dış hat uçuşların karşılıklı açılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık" dedi.

Pandemi döneminde bütün ülkelerin benzer tedbirler aldığına değinen Karaismailoğlu, "Kovid-19'a karşı tüm dünya kendi çapında tedbirlerini aldı. Ülkeler dış hat uçuşlarını azaltarak hatta kapatarak salgını önleme çabasına girişti. Ancak tüm dünyada mücadelede önemli bir eşiği geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Artık küresel olarak bağlarımıza, ticaretimize devam etmek durumundayız. Yeniden 'bismillah' diyoruz. Yola çıkıyoruz" dedi. Bakan Karaismailoğlu, haziran ayında kademeli olarak 40 ülkeye uçuşların başlatılmasının planlandığını belirterek, dış hat uçuşlarına ilişkin şu detayları paylaştı: "10 Haziran tarihi itibariyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan. 15 Haziran tarihi itibariyle, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan. 20 Haziran tarihi itibariyle, Hollanda, Kazakistan. 22 Haziran tarihi itibariyle, Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya ve 25 Haziran tarihi itibariyle Belçika."'BAKANLIKLARIMIZLA KOORDİNASYONUMUZ ÇOK GÜÇLÜ'Dış hat uçuşlarının yeniden başlaması konusunda Sağlık, Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yoğun iş birliği içinde olduklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, uçuşlarda halk sağlığının ön planda tutulacağını ve uygulanacak tedbirlerin bu aşamada öneminin hayati olduğunu kaydetti. Karaismailoğlu, Sağlık Bakanlığı'nca 20 Mayıs'ta alınan karar çerçevesinde, salgın kapsamında yurt dışından planlı uçuşlarla ülkeye gelenlerin 14 günlük izolasyonlarının, havalimanlarındaki muayeneleri sonrası kendi evlerinde yapılacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:  

"Bu kapsamda, yurt dışından planlı uçuşlarla yeni gelecek kişilerin havalimanı içinde belirlenen alanlarda muayeneleri yapılacak ve semptomları değerlendirilecek. Muayene yapılan kişilerin iletişim ve adres bilgileri Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne (HSYS) sınır giriş bölümünde kayıt altına alınacak. Havalimanında yapılan muayeneleri sırasında semptom yönünden şüpheli görülen kişiler, havalimanlarında izolasyon alanına alınacak ve 112 aracılığıyla ilgili şehirlerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen hastaneye yönlendirilecek. Yapılan değerlendirmede herhangi bir semptom belirlenemeyen kişilere onam formları imzalatılacak ve kendi imkanlarıyla evlerine ulaşmaları, kendi evlerinde 14 günlük izolasyonları sağlanacak. Bu süre zarfında da aile hekimleri tarafından izlemleri yapılacak. 'Evde Kovid-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu'nun da doldurulması gerekecek. Havalimanlarında yolculara uygulanacak testler, ücret durumu ve sonuçları pozitif çıkan yolculara ilişkin işlemler ve süreçler Sağlık Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüklerinin koordinasyonunda gerçekleştirilecek."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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