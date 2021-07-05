Bakan Karaismailoğlu: Haziran'da Çamlıca Kulesi'ni 39 bin 174 kişi ziyaret etti
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Bakan Karaismailoğlu: Haziran'da Çamlıca Kulesi'ni 39 bin 174 kişi ziyaret etti

Bakan Karaismailoğlu: Haziran'da Çamlıca Kulesi'ni 39 bin 174 kişi ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haziran ayında 39 bin 174 misafirin Çamlıca Kulesi'nden İstanbul'u seyrettiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haziran ayında 39 bin 174 misafirin Çamlıca Kulesi'nden İstanbul'u seyrettiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, Twitter hesabından Çamlıca Kulesi'nin geçen ayki ziyaret sayısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu paylaşımında, "Haziran ayında toplam 39 bin 174 misafirimiz Avrupa'nın en yükseği, Gökyüzüne erişen gururumuz, İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi'nden dünyanın en güzel şehrini seyretti." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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Bakan Karaismailoğlu: Haziran'da Çamlıca Kulesi'ni 39 bin 174 kişi ziyaret etti - Haberler Ekonomi
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