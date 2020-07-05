Bakan Karaismailoğlu: "Hayatınızı kolaylaştıracak projelerle yanınızda olacağız" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, beraberinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile birlikte Erdemli (Çeşmeli) - Silifke (Taşucu) Otoyol güzergahını ziyaret etti. Karaismailoğlu, Erdemli-Ayrancı Yolu Köserelli girişinde devam eden yol yapım çalışmasını inceleyip vatandaşlara hitap etti.

Bakan Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Buraya gelirken Çeşmeli-Taşucu yoluna uğradık. Çeşmeli Taşucu Otoyolu ile ilgili bilgileri de aldık. Orada projelerimizi de inceledik. İnşallah Çeşmeli Kızkalesi arasının ihalesine çıkıyoruz. Ağustos ayı gibi yaz bitmeden ihalesini yapacağız. Önümüzdeki 2 yıl da dolmadan faaliyet almak için planlamalarımızı yaptık. İnşallah 2 yıl içerisinde sizlere de yakışan bir yol ile hizmet vermeye çalışacağız" diye konuştu.

Karaismailoğlu, Köserelli girişinde devam eden yol yapım çalışmasını ise kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA