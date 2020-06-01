Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarımızda asla taviz vermeyeceğimiz dört ana unsur belirledik
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Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarımızda asla taviz vermeyeceğimiz dört ana unsur belirledik

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, salgına karşı havalimanlarında asla taviz vermeyecekleri dört ana unsur belirlediklerini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarımızda asla taviz vermeyeceğimiz dört ana unsur belirledik
01.06.2020 15:28 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:28

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, salgına karşı havalimanlarında asla taviz vermeyecekleri dört ana unsur belirlediklerini söyledi. Karaismailoğlu "Bunlar; herkesin maske takma mecburiyeti, sosyal mesafeye tam uyum, kişisel ve kurumsal hijyen tedbirlerinin alınması ve çalışanlarca riske uygun koruyucu teçhizat kullanılmasıdır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında durdurulan hava yolu ulaşımının yeniden başlaması ile birlikte Türk Havayolları'nın TK2150 sefer sayılı uçağı ile İstanbul Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na gerçekleştirilen ilk uçuşta yer aldı. Bakan Karaismailoğlu, Esenboğa Havalimanında İç Hatlar Terminalinde kafe ve mağazalarda alınan tedbirleri inceledi. Bakan Karaismailoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sırasında da proje çalışmalarına, tedbiri elden bırakmadan 7/24 devam ettiklerini belirterek, vatandaşların sağlığı için üst düzey önlemler alarak normalleşme adımlarını kararlı ve tedbirli bir şekilde atmaya devam ettiklerini bildirdi.

'TÜM HAVALİMANLARIMIZI KAPSAYACAK'Geçen hafta Yüksek Hızlı Tren seferlerinin başlatıldığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, karayollarındaki seyahat kısıtlamasının da bugün itibarıyla kaldırdıklarını kaydetti. İlk iç hatlar uçuşunu da bugün gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "TK2150 sefer sayılı uçuşumuzla vatandaşlarımız ile birlikte İstanbul'dan Ankara'ya geldik. Bugün ayrıca Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen koruyucu sağlık tedbirleri konusunda gereklilikleri yerine getiren havalimanlarımızı da sertifikalandırmaya başlamış olduk. Bu kapsamda ilk 'Havalimanı Salgın Sertifikası'nı İstanbul Havalimanı'na takdim ettik. Bugün itibarıyla, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile Antalya ve Trabzon Havalimanları sertifikalandı. Süreç tüm havalimanlarımızı kapsayacak" dedi.'İZOLASYON ODAKLI YENİ DÖNEM BAŞLATIYORUZ'Bakan Karaismailoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü tedbirler doğrultusunda titizlikle yürütülen çalışmalar sonunda 'Havalimanı Salgın Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi'ni yayımladıklarını, salgının havalimanlarında yayılımını önlemek amacıyla işletmeler tarafından alınacak tedbirler ve bu süreçte uygulanacak usul ve esasları belirlediklerini kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, "Seyahatleri esnasında vatandaşlarımızın gönül rahatlığı içinde olması ve sağlıklarının korunduğundan emin olmaları bizler için çok önemli. Bu yüzden, bugünden itibaren havalimanlarına girişten çıkışa kadar yolculuğun tüm aşamalarında izolasyon odaklı yeni bir dönem başlatıyoruz. Sertifikamız sadece havalimanı işletmecileri, terminal işletmecileri ve yer hizmetleri kuruluşlarını değil aynı zamanda havalimanına yolcu getiren ulaşım araçları ile yolcular da dahil olmak üzere, her bir kurum ve kuruluşun kendi bünyesinde alması gerekli tedbirleri de içermektedir" diye konuştu.'TAVİZ VERMEYECEĞİMİZ 4 ANA UNSUR'Bakan Karaismailoğlu, salgına karşı havalimanlarında asla taviz vermeyecekleri dört ana unsur belirlediklerini vurgulayarak, "Bunlar; herkesin maske takma mecburiyeti, sosyal mesafeye tam uyum, kişisel ve kurumsal hijyen tedbirlerinin alınması ve çalışanlarca riske uygun koruyucu teçhizat kullanılmasıdır. Havalimanlarımızda belirlenecek trafik sayısı kapsamında slot planlamalarını yaparak, havalimanlarında ve uçaklarda sosyal mesafe şartlarını sağlayacağız. Uçuş sırasında uçuş ekibinin yanı sıra uçak hijyen uzmanları da görev alacak. Uzmanlar, uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı için gerekliliklerin yerine getirildiğinden emin olacak" ifadelerini kullandı.'YURT DIŞI UÇUŞ ÇALIŞMALARINI SONUÇLANDIRACAĞIZ'

Bakan Karaismailoğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Hayat Eve Sığar (HES) projesine uygun olarak yolcuların iç hat uçuşlarına kabulünün, HES kodu ile sağlanacağını aktararak, "Biletlerini online satış kanalları, bilet satış ofisleri ve acenteler üzerinden temin eden yolcular sağlık durumlarını HES kodu üzerinden uçuşa 24 saat kala kontrol edecekler. Yolcularımızın yolculuk sürecini başlangıç noktasından varış noktasına kadar titizlikle takip edeceğiz ve aldığımız tüm tedbirleri harfiyen uygulayacağız. Salgın karşısında, bütüncül tedbirleri alıp uygulamaya geçiren ilk ülke olarak havayolu seyahatleri için almış olduğumuz önlemlerin başarıya ulaşacağına inanıyorum. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile sağlık ve huzur içerisinde havayolu ulaşımını kullanabilirler. Önümüzdeki günlerde yurt dışı uçuşların açılması yönündeki çalışmalarımızı da sonuçlandıracağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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