Bakan Karaismailoğlu "Havalimanı metrosunda Kasım ayında test sürüşlerini başlatacağız"

Bakan Karaismailoğlu "Havalimanı metrosunda Kasım ayında test sürüşlerini başlatacağız" Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe- Kağıthane-Eyüpsultan-İstanbul Havalimanı Metro hattında incelemelerde bulundu Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro...

Bakan Karaismailoğlu "Havalimanı metrosunda Kasım ayında test sürüşlerini başlatacağız"

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe- Kağıthane-Eyüpsultan-İstanbul Havalimanı Metro hattında incelemelerde bulundu

İSTANBUL - Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında Kasım ayında ilk sinyalizasyon test sürüşlerini başlatacağız" dedi.

Bakan Karaismailoğlu Gayrettepe-Kağıthane-Eyüpsultan-İstanbul Havalimanı Metro Hattı projesi Kağıthane İstasyonu'nda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma Bakanlığı olarak İstanbul'un altyapı ve ulaşım alanındaki gelişimine büyük bir önem verdiklerini söyleyen Karaismailoğlu, "Yatırımlarımızı, yalnızca bugün için değil, gelecek kuşaklara da hizmet edecek şekilde tasarlayarak bir bir hayata geçiriyoruz. Özellikle toplu ulaşımda son günlerde yaşanan sıkıntılar, İstanbul'un ulaşım meselesinin, birilerinin keyfine bırakılacak bir konu olmadığını bir kez daha gösterdi. Milletimiz müsterih olsun; bizim ne İstanbul'un ne de tek bir vatandaşımızın mağdur edilmesine tahammülümüz olamaz" diye konuştu.

İstanbul'da 103.3 kilometrelik raylı sistem inşaatının devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "İşletmede olan 80 kilometrelik raylı sistem hattı ile birlikte Bakanlığımız tarafından İstanbulluların hizmetine sunulan raylı sistem uzunluğu toplamda 183,3 km'ye ulaşacak. Bugün itibarıyla İstanbul'un raylı sistem ağının toplam uzunluğu 251 kilometre; ayrıca yapımı devam eden 7 ayrı metro hattımızın uzunluğunun toplamı 103,3 kilometredir. Projelerimiz tamamlandığında, İstanbul'un raylı sistem uzunluğu 354,3 kilometreye yükselecek. Mega kentte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın sorumluluğunda devam eden ve toplam uzunlukları yaklaşık 103,3 kilometre olan 7 raylı sistem projemiz var. Bunlar Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Küçükçekmece-Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattı, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) Metro hattı, Başakşehir-Çam Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistemi ve Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm Projeleridir. Projelerimizin hepsi tamamlandığında, İstanbul'un raylı sistem hattının yarısından fazlası Bakanlığımız tarafından yapılmış olacak. Bu gurur, 'hizmet siyaseti' yolundan bir an olsun ayrılmayan bizlere nasip olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Havalimanı metro hattı ile ilgili son durumu da paylaşan Bakan Karaismailoğlu, "Hava yolu trafiğinde küresel bir "hub" olma iddiamızı destekleyen İstanbul Havalimanımızla birlikte Göktürk, Kemerburgaz, kağıthane, Beşiktaş a ulaşan 37,5 kilometre uzunluğundaki bu metro hattımız, 9 istasyondan oluşuyor.

Projemizde bugüne kadar; 76 bin 509 metre tünel açarak, tünel çalışmalarımızı tamamladık. 1 milyon 518 bin 322 metreküp beton dökerek, beton işlerinin yüzde 97.5'ini bitirdik. 74 bin 20 kilometre ray montajı yaparak, bu işleri de yüzde 96,6 oranına ulaştırdık. İstasyonlarımızda 154 bin 448 metrekare kapalı alan oluşturduk. Aynı anda 10 adet TBM ile Türkiye'nin en fazla tünel açma makinesi kullanılan projesini yürüttük. Son TBM'in çalışmalarını 10 Mayıs 2020'de tamamlayıp, Gayrettepe istasyonuna ulaştık. 8 Eylül 2020'de ilk trenlerimizi raylara indirdik. Kasım 2021'de de, bu noktada, ilk sinyalizasyon test sürüşlerini başlatacağız. Bizi gururlandıran başka bir husus da araç temininde maksimum oranında yerlilik şartı uygulamamızdır. Metro hattımızda kullanılacak 136 aracın en az yüzde 60 oranında yerli olacağı projede, yerli motorlar da kullanılacak. Metro hattımız, ince işleri devam eden Kağıthane İstasyonu'muzda yüzeyden Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı'na entegre olacak. Gayrettepe istasyonunuzda da Yenikapı-Taksim-Hacıosman metrosuna entegre olacak. Ayrıca yapımı bakanlığımız tarafından devam eden Arnavutköy, Başakşehir, Halkalı metrosu ile Küçükçekmece Marmaray a kadar devam edip metro hattımız 70 Km ye ulaşacak.

Hattımızda işletilecek trenler, önce otomatik, ardından da sürücüsüz çalışacak ve saatte 120 kilometre gibi rekor bir kentiçi raylı sistem hızına ulaşacak.

Yani ülkemizin en hızlı metrosu olacak Tek yön yolcu kapasitesi saatte 38 bin 400 olarak planlanan hat üzerinden günde 600 binin üzerinde yolcu taşınacak. Projenin toplam ilerleme oranının yüzde 91,86olduğunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılmasıyla ciddi bir tasarrufun da sağlanacağına dikkat çeken Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Şöyle ki, metro hattının tamamlanmasıyla birlikte 2022-2041 arası işletmesinde; Karayolu bakım ve işletmesi açısından 45 milyon 133 bin euro, Çevreye ve sağlığa duyarlı politikalarımıza uygun olarak, hava kirliliğinin azalması ve çevreye katkı açısından 247 milyon euro, Zaman bakımından da 2 milyar 312 milyon eurokazanç elde edilecek. Metro hattımızın 20 yıllık işletme vizyonundaki ekonomik getirisi; yaklaşık 2 milyar 639 milyon euro olacak"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı