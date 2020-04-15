Bakan Karaismailoğlu, havacılık sektörü temsilcileriyle video konferansla görüştü
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Adil Karaismailoğlu, Twitter, Güncel

Bakan Karaismailoğlu, havacılık sektörü temsilcileriyle video konferansla görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havacılık sektörü temsilcilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını mücadelesinde alınan tedbirleri aktardı.

15.04.2020 20:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:22
Bakan Karaismailoğlu, havacılık sektörü temsilcileriyle video konferansla görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havacılık sektörü temsilcilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını mücadelesinde alınan tedbirleri aktardı.

Bakan Karaismailoğlu Twitter'da yaptığı paylaşımında, havacılık sektörü temsilcileriyle salgına ilişkin görüştüğünü bildirerek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde faaliyet gösteren havacılık sektörü temsilcileri ile video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirerek, pandemi nedeniyle vakit kaybetmeden aldığımız tedbirleri aktardık. Sektörümüz, bu süreç atlatıldığında çok daha güçlü ve etkin bir şekilde yoluna devam edecektir."

Kaynak: AA

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