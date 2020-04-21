Bakan Karaismailoğlu: Hava yolu yolcularının bilet iadelerini garanti altına aldık Bakan Karaismailoğlu, "Hava yolu yolcu haklarına ait yönetmelikte yapılan düzenleme ile hava yollarından bilet iadelerinin yapılmasını yolcu hakları bakımından garanti altına aldık.

Bakan Karaismailoğlu, "Hava yolu yolcu haklarına ait yönetmelikte yapılan düzenleme ile hava yollarından bilet iadelerinin yapılmasını yolcu hakları bakımından garanti altına aldık. Vatandaşlarımız isterse biletlerini açığa aldırabilecek ve bu biletleri 6 ay içerisinde kullanabilecekler." dedi.