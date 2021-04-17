Son dakika haber | Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hasankeyf yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu

Son dakika gelişmesine göre Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hasankeyf yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Batman'ın tarihi ilçesinde bulunan Hasankeyf-2 köprüsünün açılışının ardından taşınan tarihi eserleri yeni yerinde inceledi.