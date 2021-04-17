Son dakika haber | Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hasankeyf yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu
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Son dakika haber | Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hasankeyf yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hasankeyf yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Batman'ın tarihi ilçesinde bulunan Hasankeyf-2 köprüsünün açılışının ardından taşınan tarihi eserleri yeni yerinde inceledi.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hasankeyf yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu

BATMAN - Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Batman'ın tarihi ilçesinde bulunan Hasankeyf-2 köprüsünün açılışının ardından taşınan tarihi eserleri yeni yerinde inceledi.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hasankeyf-2 Köprüsü'nün açılışı için Batman'a geldi. Açılış sonrası Bakan Karaismailoğlu Hasankeyf'in yeni yerleşkesine taşınan tarihi yapıları gezdi. Burada eserlerle ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu Hasankeyf Müzesini gezdi. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hasankeyf'ten ayrıldı.

Son dakika haber | Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hasankeyf yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu
Son dakika haber | Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hasankeyf yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu
Son dakika haber | Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hasankeyf yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu
Son dakika haber | Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hasankeyf yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu
Son dakika haber | Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hasankeyf yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu
Son dakika haber | Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hasankeyf yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu
Son dakika haber | Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hasankeyf yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu
Son dakika haber | Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hasankeyf yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu
Son dakika haber | Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hasankeyf yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu
Son dakika haber | Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hasankeyf yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu
Son dakika haber | Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hasankeyf yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN

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