Bakan Karaismailoğlu: "Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor"

BURSA (İHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor. İki zihniyet arasındaki farkı da gayet iyi görüyor. Bir yanda halkımızdan aldığımız destek ve irade ile Türkiye'yi geleceğe taşıyan, hedeflerine ulaştıracak projeler üreten bizler, diğer tarafta, bu başarılı projelere imza atanları ve yatırımcıları tehdit edenler, iftira atanlar" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa ziyaretini AK Parti İl Başkanlığı ile tamamladı. Burada da açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, devlet aklıyla hep bir adım ötesini planladıklarını belirtti. Karaismailoğlu, "Nihai hedefimizde; milli ekonomik bağımsızlık yaklaşımını destekleyerek 'Bütünsel Kalkınmayı' hayata geçirmek var. Bunun için de Türkiye'yi Orta Koridor'da lider, dünyada ise en büyük lojistik güce dönüştürmek adına adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 550 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 532 kilometreye yükselttik. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 724 kilometreye çıkardık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu ise 12 kat artırarak 651kilometreye yükselttik. 2003 yılına kadar 150 yıl boyunca el değmeyen demiryollarımızın tamamını yeniledik. Milletimizin yarım asırlık hayali Yüksek Hızlı Tren hatlarını inşa ettik. Hızlı tren hatları ile ülkemizi, Avrupa'da 6'ıncı dünyada 8'inci Yüksek Hızlı Tren İşletmecisi ülke konumuna yükselttik" dedi.

"Avrupa'nın en çok uçuş yapılan havalimanı konumunda"

Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Havayolunu halkın yolu yaptık. 'Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak' dedik; bugün 128 ülkede 336 noktaya ulaştık.29 Ekim 2018 tarihinde dev kapasitesiyle hizmete geçen İstanbul Havalimanı ile ülkemizi uluslararası havacılıkta bir aktarma merkezi yaptık ve küresel havacılıkta zirveye taşıdık. Bugün İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok uçuş yapılan havalimanı konumunda. İyi ki bu muhalefetin dediklerinin tersini yapıyoruz da Türkiye kalkınıyor" şeklinde konuştu.

"Projeyi 2024 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz"

"Balıkesir'den, Bandırma'dan, Kütahya'dan, Eskişehir'den, Bilecik' ten yani dört bir yanından demiryolu ağı geçmesine rağmen tüm bu şehirlerin tam ortasında bulunan Bursa yıllarca demiryoluna hasret bırakıldı" diyerek sözlerine devam eden Karaismailoğlu, "Biz ise Balıkesir-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı ile Bursa'yı hızlı tren ağına entegre ediyoruz. 22 Kasım 2021 tarihinde eksik olan kesimler içinde yer teslimi yaparak yapım çalışmalarına bütün kesimlerde de başladık. Hızlı tren hattı Gürsu, Yenişehir güzergahını takip ederek Osmaneli mevkiinde yapılacak müselles hat ile Ankara-İstanbul HT hattına bağlanarak Bursa hızlı tren ağına dahil olacak. Aynı zamanda Bursa'nın batısında TEKNOSAB, Karacabey istasyonlarından geçerek Balıkesir'e ulaşarak Bursa ile Balıkesir arasında da demiryolu bağlantısı sağlayacağız. Projemizde yolcu ve yük taşımacılığı beraber yapılacak. Projeyi 2024 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. 2024-2050 yılları arasındaki 26 yıllık projeksiyonda; zamandan 4,3 Milyar lira. Karayolu bakım ve işletmesinden 585 milyon lira. Hava kirliliği, iklim değişikliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su kirliliği gibi dışsal faydalardan 10,5 Milyar lira olmak üzere hızlı tren hattının tamamlanmasıyla toplam ekonomik kazancı 15,4 Milyar lira olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu şöyle devam etti:

"Mevcutta işletmede olan Emek-Arabayatağı Metro hattı; yapacağımız uzatma ile Mudanya Bulvarını kat ederek hızlı tren gar ve nihayetinde Şehir Hastanesine ulaşacak ve Bursalı vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştıracak. Hattın en önemli iki durağı hızlı tren istasyonu ve hastane istasyonudur. Günlük 327 bin yolcuya hizmet verecek. Az önce bahsettiğim yapımı yine Bakanlığımızca devam eden Bursa-Yenişehir-Osmaneli HT hattı ile metronun entegre edilmesi tüm Bursa'nın hızlı tren erişimi için konforlu ve dakik bir seçenek sunulmuş olacak."

"Ana muhalefet partisi genel başkanının yalanları ile muhatap olduk"

"Görüldüğü üzere bizler işimizde gücümüzdeyiz. Ancak maalesef ana muhalefet partisi genel başkanının Bursa hızlı tren hattı ihalesine ilişkin ısrarla tekrarlanan yalanları ile muhatap olduk. Niyetleri belli; çamur at izi kalsın" diyerek eleştirilerini sürdüren Karaismailoğlu, "Ama çok yanılıyorlar. Biz de millet de bunların yalanlarından, yanardöner tavırlarından bıktık. Gerçekdışı ve iftira niteliğindeki yalan bilgiler ile kendilerini aziz milletimiz önünde rezil etme pahasına talihsiz açıklamalar yapıyorlar. Bizler kendilerine gereken cevabı verdik. Nitekim bugün gerçekleştirdiğimiz saha incelemelerinde yeniden gerekli açıklamaları yaptık. Eski güzergah toplam 106 kilometredir. 2020 yılında yapılan ikinci ihaleye ise 95 kilometre uzunluğundaki Balıkesir-Bursa arasının altyapı ve üstyapı işleri eklenmiştir. Yani, ikinci ihaleye konu toplam uzunluk 201 kilometredir. Öte yandan, 7 yüksek hızlı tren garı/istasyonu yapımı da proje ve ihale kapsamına alınmıştır. Bunlar bu basit yalanlarla ortaya çıkıp, yüzleri kızarmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar. Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor. İki zihniyet arasındaki farkı da gayet iyi görüyor. Bir yanda halkımızdan aldığımız destek ve irade ile Türkiye'yi geleceğe taşıyan, hedeflerine ulaştıracak projeler üreten bizler, diğer tarafta, bu başarılı projelere imza atanları ve yatırımcıları tehdit edenler, iftira atanlar. Salt ideoloji siyaseti ile memleketin hayrına olan her projeye karşı çıkan zihniyet yine karşımızda. Onlar talimatları kirli odaklardan alıyor. Yatırımlarımıza türlü bahanelerle engel olmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin çıkarına, gençlerimizin yararına ne varsa karşı çıkıyorlar. Akılları fikirleri günübirlik hesaplarda, kendi ikballerinde. Onlar memleket hayrına her işe karşı durmaya çalışa dursunlar bizler bütün engellere ve engellemelere rağmen, milletimize hizmet etmekten, Türkiye'mizi dört başı mamur lider bir ülke yapmaktan geri durmayacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, asla başarıya ulaşamayacaklar. Ancak Bursalılar olarak sizlerden ricam bu gerçekleri sizlerin de en doğru ve etkili şekilde anlatması.

Sizler topluma iyi, temiz ve sağlıklı bilgileri ulaştıramazsanız o bölgenin gerçekleri öğrenmesi imkansızdır. İnşa etmek ve ihya etmek bizim işimiz. Çünkü biz bu vatana ve bu millete sevdalıyız. Başarımızın sürekliliği için ülkemizin ve Bursa'nın bugüne kadar kazandıklarını en doğru ve en etkili şekilde halkımıza anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu millete sevdalıyız. Bu ülkeyi geleceğe taşımak zorundayız. Bunun için de mücadelenin çıtasını sürekli yükselterek yolumuza devam etmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çarşı esnafına da kısa bir ziyaret gerçekleştirdi. - BURSA

