Bakan Karaismailoğlu "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu" inşaatında incelemelerde bulundu Açıklaması
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Bakan Karaismailoğlu "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu" inşaatında incelemelerde bulundu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı inşaatında şimdiden yüzde 10'luk ilerleme sağlandığını belirterek, "Söz verdiğimiz gibi 2023 yazında bu önemli projeyi hizmete vermiş olacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu
27.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:38

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı inşaatında şimdiden yüzde 10'luk ilerleme sağlandığını belirterek, "Söz verdiğimiz gibi 2023 yazında bu önemli projeyi hizmete vermiş olacağız." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı inşaatında incelemelerde bulunarak, AB hibe programıyla gerçekleştirilen projedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Asya ile Avrupa arasındaki yük hareketliliği ve taşımacılıkta Türkiye'nin önemli bir köprü olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Demir İpek Yolu"nu canlandırmak için Marmaray'ı, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nı devreye aldıklarını hatırlattı.

Karaismailoğlu, projeyle birlikte Avrupa Birliği (AB) ülkelerini Türkiye'ye taşımacılık anlamında komşu yapmış olacaklarına dikkati çekerek, "Bununla yetinmeyip bu yük taşımacılığını Asya'ya kadar götürebileceğimiz gibi denizaşırı ülkelere gönderebilir hale geleceğiz. Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri geliştirmek tarihsel yükümlülüktür. Söz konusu demir yolu hattı AB ile ilişkileri daha da güçlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu hattın hizmete girmesiyle "Trans-Avrupa Ulaştırma Ağları"na yüksek kalitede bağlanmanın son aşamasının tamamlanacağını vurgulayan Karaismailoğlu, proje içinde 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük yapılacağı bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, Türkiye ulaştırma ağlarının Avrupa'ya entegrasyonunun yüksek standartlarda sağlanmasının her daim öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin Avrupa'yı Asya ve Uzak Doğu'ya bağlayan konumu nedeniyle büyüyen Asya ekonomileri için Avrupa ve Afrika arasındaki ticaret güzergahlarının odak noktasında bulunması, bu hattın yapımını çok daha önemli hale getirmektedir. Geçtiğimiz eylül ayında temelini attığımız projede şimdiden yüzde 10 gibi önemli bir ilerleme sağladık. Söz verdiğimiz gibi 2023 yazında bu önemli projeyi hizmete vermiş olacağız."

Bakan Karaismailoğlu, hattın, Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayarak "Bir Kuşak Bir Yol Projesi"ne de katkı sunacağını bildirdi.

"Proje tarım alanı kazandırıyor"

Projenin hizmete girmesiyle Avrupa ve Türkiye arasındaki ticari hareketliliğin daha da artacağını vurgulayan Karaismailoğlu, hattın yapım aşamasında ve inşaat çalışmaları esnasında ihtiyaç duyulan iş gücünün de bölge illerinden temin edildiğini aktardı.

Karaismailoğlu, Edirne, Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran ve Çerkezköy'e istasyonların yapılacağını, hattın demir yolu taşımacılığına olduğu kadar, bölgedeki şehirlerde üretimin artmasına da vesile olacağını vurguladı.

Bu projenin hem ticari hem de sosyoekonomik anlamda faydalarının yanı sıra yapım aşamasında ekolojik anlamda da ülkeye önemli yararlar sağladığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bu projenin inşaat alanından çıkan toprakları tarım il müdürlüklerimiz eliyle bölgedeki meralara yayıyoruz ve bu meraları ekilebilir alan haline getirmeye yardımcı oluyoruz. Bu anlamda da ülkemize tarım alanı kazandırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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