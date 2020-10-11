Bakan Karaismailoğlu: "Hakkari'ye 4 milyar 355 milyon üzerinde yatırım gerçekleştirdik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hakkari'nin ulaşım altyapısının gelişmesi için önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, şu ana kadar 4 milyar 355 milyon üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hakkari'nin ulaşım altyapısının gelişmesi için önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, şu ana kadar 4 milyar 355 milyon üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, Hakkari'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 82 milyonun kardeşliğini, barışını hedef alan, kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan dış mihrakların karşılarına her gün farklı bir surette çıktıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Tüm çabaların ülkemizi ve insanımızı, ekonomik krizlerle fakirleştiği, enflasyon karşısında ezildiği, türlü kargaşanın yaşandığı günlere döndürmek. Terörle uğraşalım, enerjimizi, gücümüzü, kaynaklarımızı terörle mücadeleye harcayalım istiyorlar. Yalan haberlerle, çarpıtmayla, sistemli saldırılarla, seçmen tercihlerine yönelik tehditlerle, milli iradeyi etki altına almaya çalıştılar. Teröre karşı insani ve vicdani dik duruş sergilemesi gerekenlerin, hedef saptırarak, terörü ve teröristi nasıl koruduğunu, kolladığını, gerçek sorumluları nasıl perdelediğini ibretle izliyoruz. Türkiye'yi dünyaya farklı şekilde yansıtmaya çalışarak terörü aklama, gerçek suçlu ve sorumluyu saptırma çabası içindeler" dedi.

"Bu vatanın her karış toprağında huzurun ve güvenliğin sağlanması için ant içtik"

Bu toprakların ve bu milletin sevdalısı olarak, oynanan oyunu çok net gördüklerini, yakından takip ettiklerini ve ülkenin huzuru için onurlu, kutsal bir mücadele verdiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Bu vatanın her karış toprağında huzurun ve güvenliğin sağlanması için ant içtik. Her biri bir değer olan gençlerimizin vatana, millete yararlı birer vatandaş olarak yetiştirilmesini sorumluluğumuz olarak gördük. İnsanımızın refaha, işe, aşa, yola, köprüye, suya, elektriğe, eğitim imkanlarına kavuşması için el ele verdik. Hep birlikte çalışıp başaracağı. Biz doğru kişilerle yola çıktık. Onlarla birlikte milletimizi yoldaş edindik. Vesayetçileri yoldaş edinmedik. Halkın arasına karışmayanları yoldaş edinmedik. Ayağı toprağa basan, millet üşüdüğünde iliklerine kadar üşüyüp, millet ağladığında yüreği kan ağlayan canları yoldaş edindik. Milleti yoldaş edindik. Sizleri yoldaş edindik. Onun için artık Türkiye'de halkın dediği, istediği oluyor. Başımızda, her daim haktan yana olan, vicdanın sesi olan, mazlumun yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece bu ülkenin bileğini kimse bükemez. İnşa edilen her yol, okul, hastane, köprü, ya da açılan her bir fabrika bu zalimlere indirilen tokattır" diye konuştu.

"Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık"

Türkiye'yi vatan sathında yollarla, köprülerle, tünellerle birbirine bağlarken aslında dünyayla da sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan bağları güçlendirdiklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bazı kesimlerin sadece hayal diye dile getirdiği, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul Otoyolu gibi nice dev projeyi tamamladık ve hizmete verdik. Dev prestij projelerinin yanı sıra, bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin kilometrelerden 27 bin 700 kilometrenin üzerine çıkardık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. 50 kilometre olan tünel uzunluğunu, 18 yılda 525 kilometreye çıkardık. 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik ve hava yolunu halkın yolu yaptık. Hakkari'nin ulaşım altyapısının gelişmesi için de çok önemli projeleri hayata geçirdik. 4 milyar 355 milyon üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2003'te sadece 1 kilometre bölünmüş yolu olan Hakkari'ye 18 sene içerisinde 95 kilometre yeni bölünmüş yol inşa ettik.

"5 milyar 114 milyon lira olan 16 ayrı karayolu projemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Kente yaptıkları yatırımlarla ilgili de bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, "Başkale-Hakkari ayrımı, Yüksekova-Esendere yolu, Şemdinli- Alan yolu, Yüksekova Çevre Yolu gibi proje tutarı 5 milyar 114 milyon lira olan 16 ayrı karayolu projemizde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2015 yılında açılışını gerçekleştirdiğimiz Selahaddin Eyyubi Havalimanıyla de Hakkarili kardeşlerimizi layık olduğu yere göklere taşıdık. Bu havalimanının yapımını engellemek için çok saldırı gerçekleştirildi. İstiyorlardı ki Hakkarili kardeşim buraya sıkışsın kalsın. Havalimanının inşasını engellemeye çalışmak Hakkari'ye ve burada yaşayanlara en büyük ihanetti. Ama biz korkmadık, tehditlere kulak asmadık. Bu havalimanı Hakkarili kardeşime lazımdı. Hamdolsun biz havalimanını tamamladık ve Hakkarili vatandaşlarımızın hizmetine verdik. 2015 yılında 20 bin olan yolcu trafiği de, 2019 yılında 180 binin üzerine çıktı" dedi.

"Ne eksiğiniz varsa o eksiğinizi gidereceğiz"

Ulaştırma ve altyapı yatırımlarının ekonomik açıdan kalkınmanın kıvılcımı olduğunu anlatacaklarını sözlerine ekleyen Bakan Karaismailoğlu, "Hakkari'nin aşılmaz denen dağlarını aşıyorsak, yıllarca yol yapılmayan köylerine yol götürüyorsak, içme suyu olmayan köylerini içme suyuna kavuşturuyorsak, okullarını yapıyorsak halkımızın gönlünü abat etmek içindir. Okullarınızı da açacağız, yollarınızı da yapacağız, ne eksiğiniz varsa o eksiğinizi de gidereceğiz. 18 yıl boyunca bu böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Bu noktada iş size düşüyor. Halkımıza anlatacağız. Projelerimizi, onlar için kurduğumuz büyük hayalleri, çocuklarımız, gençlerimiz için hazırladığımız imkanları hiç durmadan anlatacağız. Ulaştırma ve Altyapı yatırımlarının ekonomik açıdan kalkınmanın kıvılcımı olduğunu anlatacağız. Her bir metre yolun, inen her bir uçağın her bir köprünün zaman içerisinde nasıl işe, üretime, fabrikaya, üniversiteye dönüşeceğini anlatacağız. Çünkü, sizler topluma iyi, temiz ve sağlıklı bilgileri ulaştıramazsanız o bölgenin gerçekleri öğrenmesi imkansızdır. Bir partinin genel merkezinin başarısı il ve ilçelerdeki teşkilatların başarısına bağlıdır. İl ve ilçelerdeki parti teşkilatları, vücudumuzun her milimetre karesine ulaşan, hayatiyet taşıyan damarları gibidir. Genel merkezde üretilen fikirler toplumun her kesimine teşkilatlarımız aracılığıyla taşınıyor. Burada yaptığınız her bir çalışma, vatanımızın bekası, insanımızın refahı yolunda kutsal birer vazifedir. Biliyorum, sizler her türlü iklim şartlarında, olumlu, olumsuz fiziksel şartlarda gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. Bu irade sizlerde var. Bu inanç sizlerde var. Allah'ın izniyle tek vatan, tek devlet olarak şanlı bayrağımız altında dünya durdukça biz de dimdik ayaktayız" şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, beraberindekilerle birlikte Hakkari şehir geçişi şantiye ziyaretinin ardından, Yeni Köprü Yüksekova tünel şantiyesi çalışmalarını inceleyecek. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı