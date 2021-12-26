Bakan Karaismailoğlu: Haberleşme sektörü 3'üncü çeyrekte yüzde 19 büyüdü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, haber leşme sektörüyle ilgili olarak "2021 yılının üçüncü çeyreğinde sektördeki net satış gelirleri yüzde 19 artarak 23,8 milyar lirayı aştı. Yılın 3'üncü çeyreğinde işletmeciler tarafından yapılan yatırımların toplam tutarı 3,6 milyar lira seviyelerinde oldu" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan 'Türkiye Elektronik Haber leşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu yazılı olarak değerlendirdi. Karaismailoğlu, dijitalleşme konusuna vurgu yaparak, "Covid-19 salgını ile alışkanlıklar değişti. Dijitalleşme hayatın her alanında bilişim ve elektronik haber leşme teknolojilerine bağlı oldu. İnternete taşınan her hizmet ise şebekelerde kullanılan veri miktarı ve bağlantı sayısına artış olarak yansıdı. Taleple gelen büyümenin ise ilerleyen günlerde fırsata çevrilmesi gerekmekte. Yeni talepler yatırıma dönüştürülmesi gerekirken şimdiye kadar bu noktada kapasite sorunu yaşanmaması ise yatırımlardaki sürekliliği göstermektedir" dedi.

Makineler Arası İletişim (M2M) abone sayısının 7,2 milyona ulaştığını kaydeden Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Taşınan mobil numara sayısı toplamda 155,1 milyon oldu. Bu çeyrekte ise 2,6 milyon numara taşındı. Toplam genişbant internet abone sayımız 69,7 milyonu mobil olmak üzere 87,5 milyona çıktı. Genişbant internet abone sayımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artış kaydetti. Abone sayısında en yüksek oransal artış yüzde 32,2 ile 'Eve Kadar Fiber' abone sayısında yaşandı. Bunu yüzde 10,8'lik bir oranla 'Kablo İnternet' abone sayısı takip etti. Sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama data kullanımı 206 GByte olurken, mobil abonelerin aylık ortalama kullanımı ise 11,3 GByte'a ulaştı."

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Son Dakika Haberleri

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