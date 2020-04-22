Bakan Karaismailoğlu: Haberleşme altyapımız, dünyaya örnek oldu
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Adil Karaismailoğlu, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

Bakan Karaismailoğlu: Haberleşme altyapımız, dünyaya örnek oldu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında haberleşme altyapısını sıkı tuttuklarını belirterek, "Türkiye'de hiçbir aksama yaşanmadı.

22.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:06
Bakan Karaismailoğlu: Haberleşme altyapımız, dünyaya örnek oldu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında haberleşme altyapısını sıkı tuttuklarını belirterek, "Türkiye'de hiçbir aksama yaşanmadı. Hatta şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim ki haberleşme altyapımız dünyaya örnek oldu" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Adil Karaismailoğlu, GSM operatörleri yönetimiyle videokonferans ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, koronavirüs nedeniyle sosyal hayatta önemli değişimler yaşandığını belirtti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında haberleşme altyapısının önemine değinen Karaismailoğlu, "Bu noktada işi en başından sıkı tuttuk ve haberleşme sektöründe yetkilendirilmiş işletmecilerce yeterli personel bulundurulması ve personel yedekliliğinin sağlanması talimatı verdik. Ayrıca tüm işletmecilerimizi, gerekli teknik ve idari tedbirleri alması hususunda talimatlandırdık. Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim uygulamaları gibi kaynaklı şebeke veri trafiğinde çok büyük artış yaşandı. Ancak yaptığımız yatırımlar ve aldığımız tedbirler sayesinde dünya üzerinde çok sayıda ülkenin erişim altyapısı uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma kapsamında yaşanan yoğunluğun altından kalkamazken, Türkiye'de hiçbir aksama yaşanmadı. Hatta şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim ki; haberleşme altyapımız dünyaya örnek oldu" dedi.

'ELİMİZDEN GELENİ SEFERBER ETMEYE HAZIRIZ'Bakan Karaismailoğlu, koronavirüs sürecinde bakanlık olarak operatörlerle yapılan koordinasyon ile sağlık çalışanlarına yönelik mobil haberleşme kampanyalarının sağlandığını da kaydetti. Söz konusu kampanyaların önemli miktarda da artırıldığını belirten Karaismailoğlu, 780 bin kişiyi geçen tüm sağlık çalışanı personeline 2 ay süreyle aylık 5 GB internet ve 500 dakika sesli görüşme hizmetini ücretsiz olarak vermeye başladıklarını söyledi. Karaismailoğlu, yaklaşık 45 bin kişilik aile hekimi ve aile sağlığı merkezleri çalışanlarına ise ek olarak 2 ay süreyle 10 bin dakika sesli görüşme hizmetinin de ücretsiz olarak verileceğini açıkladı.Bakan Karaismailoğlu, özellikle hastanelerde görevli sağlık personelinin evine gidemediğini ve sevdiklerini göremediğini bildiklerini belirterek, "Bu nedenle 12 bin 864 saha çalışma ekibine de sevdikleriyle en azından daha rahat konuşabilmeleri, görüntülü sohbet edebilmeleri için 3 ay süreyle 15 GB/Ay internet ve 15 bin dakika/Ay sesli görüşme hizmeti ek olarak sunulmaya başlayacak. Onlar bizler için, insanımız içi sevdiklerinden ayrı kaldılar. Elimizden gelen her şeyi de 'sağlık çalışanlarımız sevdiklerine kavuşabilsin' diye seferber etmeye hazırız" dedi. 'GSM OPERATÖRLERİ ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU'Bakan Karaismailoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların öğrencilerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinde sağlanan ders içeriklerine yönelik de önemli kampanyalar yaptırdıklarını söyledi. Bu kapsamda tüm hanelere 8 GB kadar internet hizmetinin EBA için ücretsiz tanımlandığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:  

"Bu içeriğe erişecek öğrenci sayısında hiçbir sınırlandırma da yaptırmadık. Koronavirüs ile mücadele ederken devlete düşen görevler yanında, özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır. GSM operatörlerimiz de bu süreçte elini taşın altına koydu ve güzel işler başardı. Sizlere de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Ancak şunu da belirtmek istiyorum ki; ülkemizi sağ salim bu süreçten çıkardığımızda özellikle dijitalleşme açısından önümüzde eskisinden çok daha büyük fırsatlar bizi bekliyor. Bu süreci aşarak geleceğe güvenle yürüyeceğiz."


Kaynak: DHA

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