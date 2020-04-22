Bakan Karaismailoğlu, GSM operatörleriyle görüştü
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Adil Karaismailoğlu, Koronavirüs, Güncel

Bakan Karaismailoğlu, GSM operatörleriyle görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, GSM Operatörü temsilcileriyle videokonferans yöntemiyle görüştü.

22.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:30
Bakan Karaismailoğlu, GSM operatörleriyle görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, GSM Operatörü temsilcileriyle videokonferans yöntemiyle görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, GSM Operatörü temsilcileriyle videokonferans yönetimi ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeniyle sosyal hayatta önemli değişimler yaşandığını belirterek, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında en fazla ihtiyaç duyulan altyapı haberleşme altyapısı oldu. Bu noktada işi en başından sıkı tuttuk ve haberleşme sektöründe yetkilendirilmiş işletmecilerce yeterli personel bulundurulması ve personel yedekliliğinin sağlanması talimatı verdik. Ayrıca tüm işletmecilerimizi, gerekli teknik ve idari tedbirleri alması hususunda talimatlandırdık. Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim uygulamaları gibi kaynaklı şebeke veri trafiğinde çok büyük artış yaşandı. Ancak yaptığımız yatırımlar ve aldığımız tedbirler sayesinde dünya üzerinde ülkenin erişim altyapısı uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma kapsamında yaşanan yoğunluğun altından kalkamazken, Türkiye'de hiçbir aksama yaşanmadı. Hatta şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim ki; haberleşme altyapımız dünyaya örnek oldu" ifadelerini kullandı.

Söz konusu süreçte mevcut upload kapasitelerinin de artırıldığına değinen Bakan Karaismailoğlu, haberleşme altyapısı kullanımındaki artışların sürekli olarak izlenmesi ve oluşabilecek yoğunluk ile acil durumlarda Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin de alındığının altını çizdi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ SEVDİKLERİNE KAVUŞSUN"

Korona virüs sürecinde bakanlık olarak operatörlerle yapılan koordinasyon ile sağlık çalışanlarına yönelik mobil haberleşme kampanyalarının sağlandığını,söz konusu kampanyaların önemli miktarda da artırıldığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, 780 bin kişiyi geçen tüm sağlık personeline 2 ay süreyle aylık 5 GB internet ve 500 dakika sesli görüşme hizmetini ücretsiz olarak vermeye başladıklarını, yaklaşık 45 bin kişilik Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise ek olarak 2 ay süreyle 10 bin dakika sesli görüşme hizmetinin de ücretsiz olarak verileceğini açıkladı.

Özellikle hastanelerde görevli sağlık personelinin evine gidemediğini ve sevdiklerini göremediğini bildiklerini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Bu nedenle 12 bin 864 saha çalışma ekibine de sevdikleriyle en azından daha rahat konuşabilmeleri, görüntülü sohbet edebilmeleri için 3 ay süreyle 15 GB/Ay internet ve 15 bin Dakika/Ay sesli görüşme hizmeti ek olarak sunulmaya başlayacak. Onlar bizler için, insanımız içi sevdiklerinden ayrı kaldılar. Elimizden gelen her şeyi de sağlık çalışanlarımız sevdiklerine kavuşabilsin diye seferber etmeye hazırız" ifadelerini aktardı.

GSM OPERATÖRLERİ ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların öğrencilerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden sağlanan ders içeriklerine yönelik de önemli kampanyalar yaptırdıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, Bu kapsamda tüm hanelere 8 GB kadar internet hizmetinin EBA için ücretsiz tanımlandığını vurgulayarak, "Bu içeriğe erişecek öğrenci sayısında hiçbir sınırlandırma da yaptırmadık. Korona virüs ile mücadele ederken devlete düşen görevler yanında, özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır. GSM operatörlerimiz de bu süreçte elini taşın altına koydu ve güzel işler başardı. Sizlere de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Ancak şunu da belirtmek istiyorum ki; ülkemizi sağ salim bu süreçten çıkardığımızda özellikle dijitalleşme açısından önümüzde eskisinden çok daha büyük fırsatlar bizi bekliyor. Bu süreci aşarak geleceğe güvenle yürüyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

( Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA

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