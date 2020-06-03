Bakan Karaismailoğlu: Geçiş dönemini başarıyla atlatacağız
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Bakan Karaismailoğlu: Geçiş dönemini başarıyla atlatacağız

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yıl sonuna kadar birçok ülke ile uçuşları yeniden başlatmak için görüşme ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bakan Karaismailoğlu: Geçiş dönemini başarıyla atlatacağız
03.06.2020 20:00 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:00

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yıl sonuna kadar birçok ülke ile uçuşları yeniden başlatmak için görüşme ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin güvenle uçulabilecek bir ülke olduğunu herkesin bilmesini sağlamak için de çalışmalarımız  aralıksız sürecek. Eski günlere dönmek biraz zaman alacak olsa da, el birliği ile inşallah bu geçiş dönemini başarı ile atlayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, telekonferans yöntemiyle Türkiye Otelciler Birliği yönetimi ile bir araya geldi. Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını ile mücadelede Türkiye'nin tüm dünyaya örnek olduğunu ifade ederek, "Yıl sonuna kadar birçok ülke ile uçuşları yeniden başlatmak için görüşme ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda ulaştırma alanında normalleşme çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek ve turizm sektörünü canlandırmak için atılacak gerekli adımları vakti geldikçe atacağız. Türkiye'nin güvenle uçulabilecek bir ülke olduğunu herkesin bilmesini sağlamak için de çalışmalarımız aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı.

'GEÇİŞ DÖNEMİNİ BAŞARIYLA ATLATACAĞIZ'Bakan Karaismailoğlu, turizm sektörünün tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörlerden olduğunu belirterek, "Ancak ümitsizliğe kapılmayacağız. Koronavirüs salgını ile mücadelede tüm dünyaya örnek olan ülkemiz başlattığı normalleşme sürecinde de aynı başarıyı yakalayacak. Bizler turizm sektöründeki tüm sorunları kendi sorunlarımız olarak görüyoruz. Eski günlere dönmek biraz zaman alacak olsa da, el birliği ile inşallah bu geçiş dönemini başarı ile atlatarak daha iyi günlere hep birlikte ulaşacağız" şeklinde konuştu.'İSTANBUL HAVALİMANI ÜÇÜNCÜ PİSTİ, 18 HAZİRAN'DA AÇILIYOR'Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda devam eden pist çalışmalarına da değinerek, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2'nci pistin yapım çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ve yılsonuna kadar faaliyete geçirmeyi planladıklarını anlattı. Karaismailoğlu, "Ayrıca İstanbul Havalimanı'nda üçüncü bağımsız pistimiz 18 Haziran'da açılıyor. Üçüncü pistin tamamlanmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı paralel operasyon yapan Türkiye'de ilk havalimanı olacak" dedi. HAVALİMANI SALGIN SERTİFİKASI DÖNEMİ Havayolu taşımacılığının turizm açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, havayollarında yurt dışından gelen ziyaretçilerin Türkiye'ye gelmesindeki en önemli ulaşım yolu olduğuna dikkat çekti. Koronavirüs salgınının yayılmasında taşıdığı risklerden dolayı havayollarının kullanımında çekinceler olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Bu noktada biz 'Havalimanı Salgın Sertifikası' dönemini başlattık. Yayımladığımız genelgedeki şartları yerine getiren havalimanlarımızı sertifikalandırıp yeniden faaliyete geçiriyoruz. Çok ciddi tedbirlerimiz ve sıkı bir denetim sürecimiz var" açıklamasında bulundu.HAVALİMANLARINDAKİ 'KORONAVİRÜS' TEDBİRLERİ Bakan Karaismailoğlu, havayolunu kullanan yolcuların, yolculuk sürecinin başlangıç noktasından varış noktasına kadar titizlikle takip edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yolcular maske takarak terminal binasına giriş yapabilecek. Yurt içi veya yurt dışından gelen ve giden yolcuların terminale girişlerinde termal kamera veya temassız ısı ölçerler ile ateşleri ölçülecek. Ateşi yüksek olan yolcular hızlıca teste tabi tutulacak. Takipleri yapılabilmesi için de havayolunu kullanacak yolculardan uçuşları öncesinde hava yolu şirketlerine Türkiye sınırları içerisinde ikamet edecekleri adres bilgileri de istenecek. Bu geçiş sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız ile birlikte tüm gerekli önlemleri alarak salgının yabancı ziyaretçilerimizi ve vatandaşlarımızı olumsuz etkilemesine izin vermeyeceğiz." 

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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