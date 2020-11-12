Bakan Karaismailoğlu: "Gayrettepe-Havalimanı hattımızda ilk 40 ithal treni aldıktan sonra, 130 tren yüzde 60 yerlilikle Ankara'da imal edilecek."
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Bakan Karaismailoğlu: "Gayrettepe-Havalimanı hattımızda ilk 40 ithal treni aldıktan sonra, 130 tren yüzde 60 yerlilikle Ankara'da imal edilecek."

12.11.2020 11:51 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:54
Bakan Karaismailoğlu:

Bakan Karaismailoğlu: "Gayrettepe-Havalimanı hattımızda ilk 40 ithal treni aldıktan sonra, 130 tren yüzde 60 yerlilikle Ankara'da imal edilecek.

Bakan Karaismailoğlu: "Gayrettepe-Havalimanı hattımızda ilk 40 ithal treni aldıktan sonra, 130 tren yüzde 60 yerlilikle Ankara'da imal edilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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