Bakan Karaismailoğlu: "Gayrettepe-Havalimanı hattımızda ilk 40 ithal treni aldıktan sonra, 130 tren yüzde 60 yerlilikle Ankara'da imal edilecek."
12.11.2020 11:51 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:54
Bakan Karaismailoğlu: "Gayrettepe-Havalimanı hattımızda ilk 40 ithal treni aldıktan sonra, 130 tren yüzde 60 yerlilikle Ankara'da imal edilecek.
Bakan Karaismailoğlu: "Gayrettepe-Havalimanı hattımızda ilk 40 ithal treni aldıktan sonra, 130 tren yüzde 60 yerlilikle Ankara'da imal edilecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır