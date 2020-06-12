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Bakan Karaismailoğlu, fabrika trol gemisinin denize indirilmesi töreninde konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türk gemi inşa sanayisi en son teknolojileri kullanan, çevreye duyarlılığı ve yüksek kaliteyi hedefleyen bilgi birikimi sayesinde, taahhüt sürelerine sadık kalma ve işi vaktinde bitirme özellikleriyle dünyada saygın bir yere sahiptir.

Bakan Karaismailoğlu, fabrika trol gemisinin denize indirilmesi töreninde konuştu Açıklaması
12.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:20

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türk gemi inşa sanayisi en son teknolojileri kullanan, çevreye duyarlılığı ve yüksek kaliteyi hedefleyen bilgi birikimi sayesinde, taahhüt sürelerine sadık kalma ve işi vaktinde bitirme özellikleriyle dünyada saygın bir yere sahiptir." dedi.

Karaismailoğlu, Altınova Tersan Şantiyesi'nde Rus Okeanrybfyot firması için üretilen "Georgiy Meshcheryakov" isimli fabrika trol balıkçı gemisinin denize indirilmesi töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli gemi inşa sanayi bölgelerinden biri olan Marmara'nın incisi Yalova'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bugün 24 bin kişiye istihdam sağlayan 38 gemi yan sanayisi tesisiyle sektörde önemli bir yere sahip olan Yalova'da gurur verici bir ana şahit olduklarını belirten Karaismailoğlu, denizle buluşacak fabrika trol balıkçı gemisinin 108 metre uzunluk ve 20 metre genişliğinde soğuk kış şartlarında dahi operasyon kabiliyeti olan, üstün teknolojiye sahip yeni nesil bir gemi olduğunu anlattı.

Bakan Karaismailoğlu, 8 bin 300 grostonluk geminin 16 deniz mili operasyon hızında olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"150 kişilik yaşam kapasitesi ile mürettebatı ve fabrika çalışanlarına üst seviyede konfor sağlayacak niteliktedir.

Gemi inşa sanayimiz, her geçen gün yetkinliklerini artırmakta, önemli bir değer olarak yükselmektedir. Türk gemi inşa sanayisi en son teknolojileri kullanan, çevreye duyarlılığı ve yüksek kaliteyi hedefleyen bilgi birikimi sayesinde, taahhüt sürelerine sadık kalma ve işi vaktinde bitirme özellikleriyle dünyada saygın bir yere sahiptir. İstihdama katkı ve ülke ekonomisine döviz sağlamaktadır.

Gemi sanayimizin, inovatif, çevreci ve alternatif enerjileri kullanma yeteneğiyle rekabet gücü de gün geçtikçe artmaktadır."

"2002 yılında 37 olan tersane sayımız, bugün 83'e çıkmıştır"

Gemi sanayindeki başarıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ufuk açıcı öngörüleri, hedefleri ve gayretinden ilham alan kadroların, sektörün tüm paydaşlarıyla el ele vermesinin sonucu olduğunu aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"2002 yılında 37 olan tersane sayımız, bugün 83'e çıkmıştır.

Yıllık üretim kapasitemiz 550 bin dedveyt tondan, 4,53 milyon dedveyt tona yükselmiştir.

Gemi inşa sektörümüz, dolaylı olarak, 500 bin kişinin geçim kaynağı olmaktadır.

Gemi inşa sanayimiz dünyada adet bazında 9'uncu, tonaj bazında 16'ıncı sırada bulunmaktadır. Hedefimiz, sektördeki bilgi birikimimizi, tecrübemizi, teknolojinin ve bilişimin imkanları ile birleştirmek ve katma değerli projelerimizle, dünyada çok daha üst sıralara çıkmaktır.

Kuzeyinde Karadeniz havzası, batısında Yunanistan ve Balkan ülkeleri, güneyinde Akdeniz havzası bulunan Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının tam ortasında kilit bir noktada yer alan Türkiye'nin denizcilik sektöründe söz sahibi olması çok önemlidir."

"Sektörün ticari hareket kabiliyetlerini artırdık"

Bakan Karaismailoğlu, gemi inşa sanayisi ve liman tesislerinin uluslararası standartlarda hizmet vermesi için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurgulayarak, "Ana vatanımızda olduğu gibi, mavi vatanımızda da güçlü, etkili, caydırıcı bir lider ülke olmak için, sektörün tüm bileşenleriyle birlikte, el ele vererek çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Bu anlayışla, "Bayrak Devleti", "Liman Devleti" ve "Kıyı Devleti" yetkileriyle, limanlara gelen Türk ve yabancı bayraklı gemilerin denetim faaliyetlerini titizlikle yürüttüklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuda dünya ölçeğindeki beyaz listedeki yerimizi koruyoruz. Gemi sanayisi konusunda, tersanelerimizin kira sürelerini 49 yıla çıkararak, sektöre yön veren temsilcilerimizin rahat yatırım yapmalarını sağladık. Tersanelerimizdeki kira bedellerini sıfırlayarak, üretimden pay alınması yöntemine geçtik. Bu şekilde sektörün ticari hareket kabiliyetlerini artırdık. Bakanlığımız tarafından koordine edilen ÇED kararlarının alınması, imar planı onayları, izin süreçlerinde sektöre verdiğimiz destekle gemi inşa sanayisinde beklenen ivme kazanılmıştır. Kat edilen mesafe ve kazanılan başarılar, nihai hedef değil, yeni hedefler için başlangıç noktasıdır."

Fabrika trol balıkçı gemisinin yapımında emeği geçen Tersan Tersanesi yönetimine, üretim süreçlerinde akıllarını ve alın terlerini esirgemeyen mühendis ve işçilere, katkı sağlayan herkese teşekkür eden Karaismailoğlu, "Ayrıca, Rusya Federasyonu'na ve ülkemize olan güvenlerinden dolayı Okeanrybfyot şirketinin değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, karada, denizde, havada ve demir yollarında bugünün ve geleceğin büyük Türkiye'sinin gereksinim duyacağı dev projeleri hayata geçirdiğini de kaydetti.

Konuşmanın ardından Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu Bakan Karaismailoğlu'na "Usturlap" (Yıldız haritası) hediye etti.

Daha sonra, kurdele kesilerek geminin denize inişi sağlandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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