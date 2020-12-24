Bakan Karaismailoğlu: "(eSİM)Yeni uygulama ile hassas SİM kartı bilgileri yurt dışına çıkmadan yerel olarak kullanılacak ve bilgi güvenliği sağlanmış...

Bakan Karaismailoğlu: "(eSİM)Yeni uygulama ile hassas SİM kartı bilgileri yurt dışına çıkmadan yerel olarak kullanılacak ve bilgi güvenliği sağlanmış olacak.