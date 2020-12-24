Bakan Karaismailoğlu: "(eSİM)Yeni uygulama ile hassas SİM kartı bilgileri yurt dışına çıkmadan yerel olarak kullanılacak ve bilgi güvenliği sağlanmış...
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Bakan Karaismailoğlu: "(eSİM)Yeni uygulama ile hassas SİM kartı bilgileri yurt dışına çıkmadan yerel olarak kullanılacak ve bilgi güvenliği sağlanmış...

24.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:49
Bakan Karaismailoğlu:

Bakan Karaismailoğlu: "(eSİM)Yeni uygulama ile hassas SİM kartı bilgileri yurt dışına çıkmadan yerel olarak kullanılacak ve bilgi güvenliği sağlanmış olacak.

Bakan Karaismailoğlu: "(eSİM)Yeni uygulama ile hassas SİM kartı bilgileri yurt dışına çıkmadan yerel olarak kullanılacak ve bilgi güvenliği sağlanmış olacak." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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