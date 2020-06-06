Bakan Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'nda incelemelerde bulundu
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Bakan Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'nda incelemelerde bulundu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'nda incelemelerde bulundu
06.06.2020 21:42 | Son Güncelleme: 06.06.2020 21:45

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, sisli ve yağışlı havalarda uçuş trafiğinde emniyeti sağlayacak sistemin Temmuz ayında kurulacağını söyledi.

Artvin'den Erzurum'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havalimanında incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, geçen günlerde ziyaretinde havalimanındaki asfaltın bitirilmemesine tepki gösteren Vali Okay Memiş ile de toplantı yaptıklarını belirterek, "Burada sayın vekillerimiz, belediye başkanımız, il başkanımız ve sayın valimizle beraber çok faydalı katılımlı bir toplantı yaptık. Erzurum'un gündemi çok işgal eden havalimanı pistiyle alakalı da son noktayı koyduk. İnşallah Temmuz ayı içinde, ay bitmeden buraya gelip bu havaalanının açılışını hep beraber yapacağız. İnşallah bundan sonra bir sıkıntı yaşamayacağız. Konunun üzerindeyiz. Birebir takip edeceğiz konuyu. Bunun burada sözünü veriyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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