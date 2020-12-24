Bakan Karaismailoğlu: "Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) uygulaması, SIM özelliği olan cihazlarda yer alacak güvenli bir çip marifetiyle...
24.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:49
Bakan Karaismailoğlu: "Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) uygulaması, SIM özelliği olan cihazlarda yer alacak güvenli bir çip marifetiyle uzaktan yüklenebilecek ve yönetilebilecek.
Bakan Karaismailoğlu: "Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) uygulaması, SIM özelliği olan cihazlarda yer alacak güvenli bir çip marifetiyle uzaktan yüklenebilecek ve yönetilebilecek." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı