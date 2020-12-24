Bakan Karaismailoğlu: "Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) uygulaması, SIM özelliği olan cihazlarda yer alacak güvenli bir çip marifetiyle...

Bakan Karaismailoğlu: "Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) uygulaması, SIM özelliği olan cihazlarda yer alacak güvenli bir çip marifetiyle uzaktan yüklenebilecek ve yönetilebilecek.