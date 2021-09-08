Bakan Karaismailoğlu: "Enflasyona karşı çalışanlarımızı ezdirilmemesi sevindiricidir"

Bakan Karaismailoğlu: "Enflasyona karşı çalışanlarımızı ezdirilmemesi sevindiricidir" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "19.

Bakan Karaismailoğlu: "Enflasyona karşı çalışanlarımızı ezdirilmemesi sevindiricidir"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "19. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi'ndeki, hem ilk altı ayda yüzde 12'lik ücret artışı hem de devam eden dönemlerdeki artışlarla enflasyona karşı çalışanlarımızın ezdirilmemesi sevindiricidir" diye konuştu.

Bakan Adil Karaismailoğlu Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Bağlı İşyerlerine İlişkin 19. Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'ne katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, AK Parti hükümetleri döneminde yaklaşık, 1 trilyon 115 milyar liralık ulaştırma ve haberleşme yatırımları yapıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Yüzde 62 oran ve 668,2 milyar liralık tutar ile aslan payını karayolları aldı. Son 19 yılda, bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 260 kilometrenin üzerine çıkardık" dedi.

2023 yılında bölünmüş yol uzunluğunun 29 bin 500 kilometrenin üzerine çıkarılmasını hedeflediklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuza, bin 809 kilometre daha ekleyerek, 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. Yap-İşlet-Devret modeliyle 2023 yılına kadar toplam 6 proje ile 620 kilometre ve 2035 yılına kadar toplam 13 proje ile 3.726 kilometre daha otoyolu hayata geçirmeyi planlıyoruz. 2003 öncesi 311 kilometre olan toplam köprü ve viyadük uzunluğumuzu 708 kilometreye çıkardık. Tünel uzunluğumuzu 50 kilometreden 617 kilometreye yükselttik. Kuzey Marmara ve Ankara-Niğde Akıllı Otoyollarımızı hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz. Tekirdağ Malkara-Çanakkale Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü inşaatımız hızla ilerliyor" diye konuştu.

29 Nisan 2015 tarihli protokol ile 6 bin 417 işçinin 5 Nisan 2016 tarihli ek protokol ile 3 bin 500 işçinin daimi kadroya geçtiğini hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Ücretlerinde de ciddi iyileştirmeler yapıldı. Bugün imzalanacak ve 19 bin 541 arkadaşımızı kapsayan 19. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi'ndeki, hem ilk altı ayda yüzde 12'lik ücret artışı hem de devam eden dönemlerdeki artışlarla enflasyona karşı çalışanlarımızın ezdirilmemesi sevindiricidir" açıklamasında bulundu.

Düzenlenen imza törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz