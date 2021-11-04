Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: "Büyük bedelli projeleri kısa sürede bitirmek için finans model arayışımız vardı, onun ürünüdür kamu-özel iş birlikleri" - Haberler
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Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: "Büyük bedelli projeleri kısa sürede bitirmek için finans model arayışımız vardı, onun ürünüdür kamu-özel iş birlikleri"

AA / Atilla Sevil - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun program moderatörünün sorularını cevaplaması İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri" programında konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun program moderatörünün sorularını cevaplaması İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri" programında konuştu. (2)

Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: Büyük bedelli projeleri kısa sürede bitirmek için finans model arayışımız vardı, onun ürünüdür kamu-özel iş birlikleri

Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: Büyük bedelli projeleri kısa sürede bitirmek için finans model arayışımız vardı, onun ürünüdür kamu-özel iş birlikleri

Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: Büyük bedelli projeleri kısa sürede bitirmek için finans model arayışımız vardı, onun ürünüdür kamu-özel iş birlikleri

AA / Atilla Sevil - Son Dakika Haberleri
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