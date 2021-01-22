Bakan Karaismailoğlu: En gelişmiş ülkeler alt yapı projelerini nasıl yaptığımızı soruyor (4)

BAKANLARDAN, KARAYOLU ŞANTİYE ALANINDA İNCELEME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte yapımı devam eden Gaziantep- Nizip- Birecik karayolu projesi şantiye alanını ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapılan bu projelerle vatandaşların yaşam standartlarının yükseldiğini söyledi.Karaismailoğlu, devam eden inşaatların bir an önce bitmesi için bilgiler aldıklarını ifade ederek, "Ankara- Niğde otoyolunun açılması ile birlikte Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bir otoyol ile buluşmuş oldu. Hatay'ı ve Gaziantep'i yakından ilgilendiren Amanos Tüneli ile ilgili de inceleme yaptık. Bölgeye önemli hizmetler verecek. Bu tünel ile ilgili de çok önemli çalışmalarımız var. Hedefimiz yaz gelmeden orada temel atmak. Gaziantep- Nizip yolunda da önemli bir aşamaya gelinmiş. Raylı sistemler konusunda da Adana- Osmaniye- Gaziantep raylı sisteminin alt yapı çalışmaları devam ediyor. Bunlar dünya ölçeğinde çok büyük projeler. Yine Gaziantep'teki Gaziray projesinde de sona gelinmiş durumda. Bu projeler bizim gururumuz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükselten bu projeleri bir bir bitirip hizmete sunacağız" dedi.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise projede bu aşamaya gelinmesinin bölge insanını mutlu edecek gelişme olduğunu belirterek vatandaşlar için büyük bir müjde niteliğinde olduğunu söyledi.

Programın sonunda şantiyede çalışan işçiler ile protokol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ