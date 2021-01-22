Bakan Karaismailoğlu: En gelişmiş ülkeler alt yapı projelerini nasıl yaptığımızı soruyor (3)
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Bakan Karaismailoğlu: En gelişmiş ülkeler alt yapı projelerini nasıl yaptığımızı soruyor (3)

22.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:18
Bakan Karaismailoğlu: En gelişmiş ülkeler alt yapı projelerini nasıl yaptığımızı soruyor (3)

BAKANLARDAN, ŞANTİYE ALANINDA İNCELEMEUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte yapımı devam eden Gaziray projesi şantiye...

BAKANLARDAN, ŞANTİYE ALANINDA İNCELEME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte yapımı devam eden Gaziray projesi şantiye alanını ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demir yolu konusunda ciddi çalışmaların olduğunu ifade ederek, "Gaziantep'in de içinde olduğu bu çalışmayı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Gaziantep ili genelinde devam eden çok önemli projelerimiz var. Onların bir an önce bitirilmesi için bugün istişarelerde bulunuyoruz. Şu anda bulunduğumuz Gaziray şantiyesi en önem verdiğimiz projelerden birisi. Bu projeyi yıl sonu itibari ile bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Burada kullanılacak araçlar Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi tarafından yapılacak. Uluslararası bir ihalede en uygun teklifi kendi şirketimiz vererek bu araçları yerli ve milli olarak Türkiye'de üreteceğiz" diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise proje sonunda işçisinden memuruna herkesin huzur ve güven içerisinde seyahat etmesini temenni etti.

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Bakan Karaismailoğlu: En gelişmiş ülkeler alt yapı projelerini nasıl yaptığımızı soruyor (3)
Bakan Karaismailoğlu: En gelişmiş ülkeler alt yapı projelerini nasıl yaptığımızı soruyor (3)
Bakan Karaismailoğlu: En gelişmiş ülkeler alt yapı projelerini nasıl yaptığımızı soruyor (3)
Bakan Karaismailoğlu: En gelişmiş ülkeler alt yapı projelerini nasıl yaptığımızı soruyor (3)
Bakan Karaismailoğlu: En gelişmiş ülkeler alt yapı projelerini nasıl yaptığımızı soruyor (3)
Bakan Karaismailoğlu: En gelişmiş ülkeler alt yapı projelerini nasıl yaptığımızı soruyor (3)
Bakan Karaismailoğlu: En gelişmiş ülkeler alt yapı projelerini nasıl yaptığımızı soruyor (3)
Bakan Karaismailoğlu: En gelişmiş ülkeler alt yapı projelerini nasıl yaptığımızı soruyor (3)
Bakan Karaismailoğlu: En gelişmiş ülkeler alt yapı projelerini nasıl yaptığımızı soruyor (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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