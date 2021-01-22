Bakan Karaismailoğlu: En gelişmiş ülkeler alt yapı projelerini nasıl yaptığımızı soruyor
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Bakan Karaismailoğlu: En gelişmiş ülkeler alt yapı projelerini nasıl yaptığımızı soruyor

22.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:13
Bakan Karaismailoğlu: En gelişmiş ülkeler alt yapı projelerini nasıl yaptığımızı soruyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaştırma ve alt yapı anlamında her geçen gün geliştiğini belirterek, ülkelerin büyükelçilerini göndererek bu projeleri kendilerine sorduklarını söyledi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaştırma ve alt yapı anlamında her geçen gün geliştiğini belirterek, ülkelerin büyükelçilerini göndererek bu projeleri kendilerine sorduklarını söyledi. Karaismailoğlu," Biz bir taraftan uzaya uydu gönderirken diğer taraftan hızlı trenlerimizi yapıyoruz. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri bile büyükelçilerini bize göndererek bu projeleri nasıl yaptığımızı bizlere soruyorlar" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Her iki bakan önce kentte yapımı devam eden yeni havalimanı şantiyesini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Gül ve Karaismailoğlu, daha sonra Gaziantep Valiliği'ni ziyaret edip, AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin 18 yılda hayata geçirdiği alt yapı hamlelerinden bahsederek, 18 yılda ülke genelinde 28 bin kilometre bölünmüş yol yapıldığını, bu yollarda taşıt hareketliliği yüzde 170 artmasına rağmen trafik kazalarının yüzde 80 azaldığını vurguladı.'HAKKARİ'DE NE YAPIYORSAK EDİRNE'DE DE ONU YAPIYORUZ'18 yıl önce Türkiye'de başlatılan ulaştırma ve alt yapı hamlesinin her geçen gün artarak devam ettiğini söyleyen Bakan Karaismailoğu, 2020 yılının dünya ölçeğindeki büyük projelerin tek tek hayata geçirilmesi ile geçtiğini, ülkenin her bir noktasında aynı heyecanla çalıştıklarını söyledi. Karaismailoğlı, "Hakkari'de ne yapıyorsak Edirne'de de onu yapıyoruz. Devam eden projeleri de vatandaşlarımızın hayatına kazandıracağız. Yaptığımız projeler hem alt yapı anlamında hem de sanayi anlamında vatandaşımıza fayda sağlayan projeler oluyor. İnsanlarımızın bölgedeki yaşam kalitesini de arttırıyor. Bizim yaptığımız projeleri anlayamayanlar, farklı manipülasyonlarla bizim projemizi eleştirirler. Eleştirebilirler sonuçta onların hayat planları yapmamak üzerine olan bir plan" dedi.'RAYLI SİSTEMLERDE KENDİ ARACINI ÜRETİP İHRAÇ EDEN ÜLKE OLDUK'Bakan Karaismaniloğlu raylı sistemlerde Türkiye'nin önemli ölçüde yol aldığını anlatarak şöyle konuştu:

"Önceden dışa bağımlı bir ülkeydik. Ama şimdilerde raylı sistemlerde kendi aracını üreten, geliştiren ve ihraç eden bir konuma ulaştık. Bunları da geçtik dünyada 5-6 şirketin elinde olan sinyalizasyon sistemini de artık yerli ve milli yapmaya başladık. İnşallah bunları geliştirerek üzerine koyarak devam edeceğiz. Yaptığımız bu büyük projelerle Gaziantep'ten hızlı trene binen birisi Ankara ve İstanbul'a rahat seyahat edebilecek."  


Bakan Karaismailoğlu: En gelişmiş ülkeler alt yapı projelerini nasıl yaptığımızı soruyor
Bakan Karaismailoğlu: En gelişmiş ülkeler alt yapı projelerini nasıl yaptığımızı soruyor
Bakan Karaismailoğlu: En gelişmiş ülkeler alt yapı projelerini nasıl yaptığımızı soruyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ.Mustafa KANLI

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