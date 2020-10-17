Bakan Karaismailoğlu: Elazığ Havalimanı'nın 2'nci pisti ve apronu 2021'de hizmete açılacak (3)

KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ ARALIK AYINDA HİZMETE AÇILIYORUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Harput yolu şantiyesinde yaptığı incelemeler sırasında, yapımı süren ve bölgede 16 ilin ulaşım ağını güçlendirecek Kömürhan Köprüsü'nün aralık ayında hizmete açılacağını söyledi.

KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ ARALIK AYINDA HİZMETE AÇILIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Harput yolu şantiyesinde yaptığı incelemeler sırasında, yapımı süren ve bölgede 16 ilin ulaşım ağını güçlendirecek Kömürhan Köprüsü'nün aralık ayında hizmete açılacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Bölgeye çok önemli hizmetlerde bulunacak olan Kömürhan Köprüsü'nde çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Kömürhan Köprüsü, hem Elazığ hem bölge hem de dünya için çok önemli bir projedir. Eski köprülerin belli bir süren sonra hizmet vermeyeceğinden dolayı burada yaptığımız iş 100 yıllara hizmet edecek projelerdir. Üniversitelerde dersler okutulacak bir Kömürhan Köprüsü'nü Elazığ'a, bölgeye kazandırılmış olacağız. Kömürhan Köprüsü'nde 7 bin ton çelik kullanıldı ayrıca 420 kilometrelik kaynak yapıldı. Bittiğinde bölgeye Elazığ'a çok büyük değer kazandıracak. Bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Aralık ayında burayı tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ