Bakan Karaismailoğlu, Düzce'de temaslarda bulundu

DÜZCE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Düzce'de İl Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

Afad İl Müdürlüğüne gelen Bakan Karaismailoğlu, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Cevdet Atay, Bakan Karaismailoğlu'na Türk bayrağının yer aldığı bir tablo takdim etti.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık eden Karaismailoğlu, kentteki yatırımlara ilişkin bilgi aldı.

İlçe belediye başkanlarının taleplerini dinleyen Karaismailoğlu, daha sonra Çamlıevler Mahallesi'ndeki Hicret Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Karaismailoğlu, Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezini ziyaret ederek çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu'na Vali Atay'ın yanı sıra AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer eşlik etti.

Karaismailoğlu, temaslarının ardından kentten ayrıldı.