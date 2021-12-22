BEYLİKOVA, ESKİŞEHİR (DHA) - Bakan Karaismailoğlu: Dünyada YHT hattına ilk ekolojik köprüyü inşa ettik

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yaban hayvan popülasyonuna destek olmak için Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına dünyada ilk demiryolu ekolojik köprüsünü inşa ettik" dedi. Öte yandan YHT'nin Ankara-Eskişehir (Beylikova-Sazak) bölgesinde kurulan ekolojik köprüdeki geyik ve yaban domuzları, fotokapanlara yansıdı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak büyük projeleri hayata geçirirken doğal yaşamı da koruduklarını belirtti. '12'nci Ulaştırma ve Haber leşme Şurası'nda 'çevre' vurgusunun yapıldığını anımsatan Karaismailoğlu, kara yollarındaki ekolojik köprülerin ardından demir yollarında da yaban hayatını korumak için bu projeleri hayata geçirmeye başladıklarını kaydetti. Karaismailoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın üniversitelerle ve ortak kurumlarla yaptığı çalışmalarda YHT Hattı'nın Ankara-Eskişehir (Beylikova–Sazak) bölgesinin kızıl geyik doğal yaşam alanı olduğu, yaklaşık bin 800 kızıl geyik, 5 binden fazla yaban domuzu, tilki, kurt ve vaşak gibi yabani hayvan popülasyonu olduğu tespit edildi. Yaban hayvanlarının popülasyonu, su ihtiyacını karşılamak için demiryolunu yolunu aşmaları gerekiyordu. Yapılan gözlemlerde yaban hayvanlarının kapalı menfez ve altgeçitleri kullanmadıkları belirlendi" dedi.

Öte yandan geyik ve yaban domuzu gibi hayvanlar, kurulan fotokapanlara yansıdı.