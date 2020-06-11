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Bakan Karaismailoğlu: "Dış hat uçuşları kademeli artırılacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dış hatlarda bugün itibarıyla kademeli olarak uçak seferlerinin başladığını belirterek, "İlk gün Hollanda, Almanya ve İngiltere ile 15 Haziran'da ise 9 ülke ile 15 noktaya uçuşlar yapılacak.

Bakan Karaismailoğlu:
11.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:34

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dış hatlarda bugün itibarıyla kademeli olarak uçak seferlerinin başladığını belirterek, "İlk gün Hollanda, Almanya ve İngiltere ile 15 Haziran'da ise 9 ülke ile 15 noktaya uçuşlar yapılacak." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni normalleşme adımları kapsamında yurt dışı seferlerini bugün itibarıyla bazı ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli yeniden başlattıklarını hatırlattı.

Yurt dışı uçuşların kontrollü olarak başlatıldığını ve risksiz ülkelerle tarifeli uçuş operasyonları yapılacağını aktaran Karaismailoğlu, ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yapılan çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlar gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

Salgınla mücadele tedbirlerinin en üst seviyede alındığını vurgulayan Karaismailoğlu, Kovid-19 salgınına yönelik olarak havalimanlarının Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun öngörüleri doğrultusunda sertifikalandırıldığını da anımsattı.

Şu ana kadar 53 havalimanının salgına karşı önlemlerle donatılarak, güvenli bir şekilde hizmet vereceğini de kaydeden Karaismailoğlu, uluslararası uçuşlarda da diğer ülkelerle söz konusu sertifika tedbirlerinin paylaşıldığının altını çizdi.

Bakan Karaismailoğlu, uluslararası uçuşların karşılıklı açılmasıyla ülkelerle mutabakatların yapılmasının sürdürüldüğüne işaret ederek, "Yurt dışı seferlerini başlattığımız ilk gün Hollanda, Almanya ve İngiltere ile 15 Haziran'da ise 9 ülke ile 15 noktaya uçuşlar yapılacak. Mutabakatlarımız sürdükçe de uçuş yapılan nokta ülke ve nokta sayısını kademeli olarak artıracağız." ifadesini kullandı.

Salgın döneminde dünyanın bütün ülkelerinde benzer tedbirler alındığını hatırlatan Karaismailoğlu, salgınla mücadelede önemli eşiğin geride kalması nedeniyle uluslararası uçuş yapan ülke sayısının hızla artacağına inandığını, özel şirketlerin uçuş planlamasının da ayrıca devam ettiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, kuralların en başında tüm yolcuların havalimanlarında ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ve geliş uçuşlarında yolcu bilgi formu doldurmaları gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Tüm gelen yolcularımız muayene edilecek ve semptom gösterenler test edilecek. Bu prosedür uçuş öncesinde ve esnasında hava yolu tarafından yolculara duyurulacak. Testi pozitif çıkan yolcular ülkeye kabul edilmeyecek ve deporte edilecek. Tüm uçuşlarda hava yolları SHGM tarafından yayımlanan hava yolu ve havalimanı salgın rehberindeki kurallara uyacak. Uçuş başlatılacak ülkeler için verilecek uçuş izinleri Sağlık Bakanlığı ile koordine edilecek."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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