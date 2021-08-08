Bakan Karaismailoğlu: "Dalaman Havalimanı'na yakın noktadaki yangın kısa sürede bertaraf edildi, havalimanı normal trafiğine devam ediyordu ve şu...
Bakan Karaismailoğlu: "Dalaman Havalimanı'na yakın noktadaki yangın kısa sürede bertaraf edildi, havalimanı normal trafiğine devam ediyordu ve şu anda da devam ediyor"
Bakan Karaismailoğlu: "Dalaman Havalimanı'na yakın noktadaki yangın kısa sürede bertaraf edildi, havalimanı normal trafiğine devam ediyordu ve şu anda da devam ediyor"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız