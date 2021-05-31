Bakan Karaismailoğlu: "Dağlık Karabağ'ın yeniden inşasında Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın arkasında"Bakan Karaismailoğlu, Fuzuli ve Cebrayıl...
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Bakan Karaismailoğlu: "Dağlık Karabağ'ın yeniden inşasında Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın arkasında"Bakan Karaismailoğlu, Fuzuli ve Cebrayıl...

Bakan Karaismailoğlu: 'Dağlık Karabağ'ın yeniden inşasında Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın arkasında'Bakan Karaismailoğlu, Fuzuli ve Cebrayıl...
İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Haberler | Politika

- Bakan Karaismailoğlu: "Dağlık Karabağ'ın yeniden inşasında Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın arkasında" Bakan Karaismailoğlu, Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti Azerbaycan temasları devam eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kardeş ve dost ülke Azerbaycan'a...

- Bakan Karaismailoğlu: "Dağlık Karabağ'ın yeniden inşasında Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın arkasında"

Bakan Karaismailoğlu, Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret etti

BAKÜ - Azerbaycan temasları devam eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kardeş ve dost ülke Azerbaycan'a Dağlık Karabağ'ın inşasında da hem mühendislik açısından hem de teknoloji açısından Türkiye bütün gücüyle arkasında" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan'daki temasları kapsamında, Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrayıl illerini ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, Karabağ'da Türk firmalarının yapımını üstlendiği demiryolu ve otoyolu projelerinin şantiye alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşad Nabiyev ile birlikte Karabağ'daki ulaşım projelerini yerinde inceleyen Karaismailoğlu, şirket temsilcileriyle bir araya gelerek projelerle ilgili bilgi aldı.

"Dağlık Karabağ'ın inşasında Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın arkasında"

Ahmedbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend Otoyolu çalışmalarında incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, "Horaadiz-Ağbend yol şantiyesindeyiz şu anda. Burada hem karayolu, hem de demiryolu olmak üzere çok büyük bir çalışma var. Alternatif diğer yollarında çalışmaları başladı. Kardeş ve dost ülke Azerbaycan'a Dağlık Karabağ'ın inşasında da hem mühendislik açısından hem de teknoloji açısından Türkiye bütün gücüyle arkasında. İnşallah bu birliktelik, kardeşlik, dostluk ilelebet devam edecektir. Biz de bölgenin imar ile ilgili yapabileceğimiz ihtiyaçlar doğrultusunda onları vermek için buralardayız. İnşallah işbirlikleri ile ortak olacağız özellikle Nahçıvan koridoru ile ülkemize alternatif ulaşım koridoru sağlanmış olacak. Yine Fuzuli şehrine de geçeceğiz buraya şantiyelerimizde de incelemelerde bulunacağız. Önemli bir gündeyiz inşallah Karabağ'ın inşasında bizim de ne kadar emeğimiz olursa bu bizi memnun edecektir. Bu bölgelerde bulunmak bize ayrı bir mutluluk veriyor. İnşallah bölgenin imarı ve inşası için de hep birlikte dostane duygular devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Türk kardeşlerimiz yanımızda"

Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Resad Nabiyev gazetecilere yaptığı açıklamada, "44 günlük savaşta olduğu gibi Türk kardeşlerimiz bilgi, beceri ve tecrübesi ile ister devlet isterse devlet sektörüyle yanımızdalar. İşgalden kurtarılan bölgelerde büyük imar çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kara ve demiryolu inşaatları yapılıyor. Bu inşaatların büyük kısmını Türk şirketleri hayata geçiriyor" dedi.

Bakan Karaismailoğlu: 'Dağlık Karabağ'ın yeniden inşasında Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın arkasında'Bakan Karaismailoğlu, Fuzuli ve Cebrayıl...
Bakan Karaismailoğlu: 'Dağlık Karabağ'ın yeniden inşasında Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın arkasında'Bakan Karaismailoğlu, Fuzuli ve Cebrayıl...
Bakan Karaismailoğlu: 'Dağlık Karabağ'ın yeniden inşasında Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın arkasında'Bakan Karaismailoğlu, Fuzuli ve Cebrayıl...
Bakan Karaismailoğlu: 'Dağlık Karabağ'ın yeniden inşasında Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın arkasında'Bakan Karaismailoğlu, Fuzuli ve Cebrayıl...
Bakan Karaismailoğlu: 'Dağlık Karabağ'ın yeniden inşasında Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın arkasında'Bakan Karaismailoğlu, Fuzuli ve Cebrayıl...
Bakan Karaismailoğlu: 'Dağlık Karabağ'ın yeniden inşasında Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın arkasında'Bakan Karaismailoğlu, Fuzuli ve Cebrayıl...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli

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Bakan Karaismailoğlu: "Dağlık Karabağ'ın yeniden inşasında Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın arkasında"Bakan Karaismailoğlu, Fuzuli ve Cebrayıl... - Haberler
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