Bakan Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı şantiyesini ziyaret etti
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Bakan Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı şantiyesini ziyaret etti

19.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:19

Çukurova Havaalanı şantiyesi Şantiyede devam eden inşaat çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi Bakan Karaismailoğlu'nun kürsüde konuşma yapması Hediye merasimi ve fotoğraf çekimi Şantiye alanında fotoğraf çekimi MERSİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı...

Çukurova Havaalanı şantiyesi

Şantiyede devam eden inşaat çalışmaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi

Bakan Karaismailoğlu'nun kürsüde konuşma yapması

Hediye merasimi ve fotoğraf çekimi

Şantiye alanında fotoğraf çekimi MERSİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi programa katılmak için Mersin'e geldi. Karaismailoğlu, yapımına devam edilen Çukurova Havalimanı'ndaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı şantiyesini ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı şantiyesini ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı şantiyesini ziyaret etti
Bakan Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı şantiyesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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