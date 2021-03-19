Bakan Karaismailoğlu, Çukurova Havalimanı şantiyesini ziyaret etti

Çukurova Havaalanı şantiyesi Şantiyede devam eden inşaat çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi Bakan Karaismailoğlu'nun kürsüde konuşma yapması Hediye merasimi ve fotoğraf çekimi Şantiye alanında fotoğraf çekimi MERSİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı...