Bakan Karaismailoğlu: Covid-19'un dünyayı sardığı ortamda uzaya 2 uydu gönderdik (2)

KOCAELİ (DHA) - AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmit-Kandıra-Kaynarca yolu projesinin yapımı tamamlanan Çubuklubala-Çubukluosmaniye ile cezaevi varyantları açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Çubuklubala-Çubukluosmaniye varyantı ile cezaevi varyantı, toplam 59 kilometrelik İzmit-Kandıra yolu üzerindeki önemli bir kesimdir. Bölünmüş yol olarak planladığımız, İzmit-Kandıra-Kaynarca yolumuz, özellikle yaz aylarında, günübirlik trafiğin de eklenmesiyle trafik hacminde ciddi artışları gördüğümüz bir hattır. 3,3 kilometrelik, Çubuklubala-Çubuklu Osmaniye kavşağıyla birlikte 4,6 kilometrelik cezaevi varyantı olmak üzere toplamda 8 kilometrelik bölümünü hizmete açıyoruz. 59 kilometrelik yolun 3,2 kilometresini önceki yıllarda tamamlamıştık. 1 milyar 669 milyon proje bedeline sahip yolun yapımında, bugüne kadar yüzde 35 oranında ilerleme sağladık" dedi.