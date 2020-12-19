Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu: Çin ihracat treni Çerkezköy'den Xi'an'a kesintisiz yolculuğunu tamamladı
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Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu: Çin ihracat treni Çerkezköy'den Xi'an'a kesintisiz yolculuğunu tamamladı

19.12.2020 11:56 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:16
Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu: Çin ihracat treni Çerkezköy'den Xi'an'a kesintisiz yolculuğunu tamamladı

Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'dan yola çıkan ihracat treninin Çin'in Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'dan yola çıkan ihracat treninin Çin'in Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin İhracat Trenimiz, Çerkezköy'den Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı. Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin İhracat Treni, demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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